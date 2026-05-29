اعلام حمایت شهروندان ترکیه ای از اجتماعات شبانه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه گروهی از شهروندان ترکیهای با هدف اعلام همبستگی و حمایت از ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی، به تبریز سفر کردند. این کاروان در نشستی که با حضور جمعی از مسئولان و مردم تبریز برگزار شد، بر اتحاد شیعه و سنی در مسیر مبارزه با ظلم تأکید کردند و مقاومت ملت ایران را نماد برجسته نبرد حق علیه باطل برشمردند.
حجتالاسلام یونس حقی، کارشناس مسائل فرهنگی ضمن خیرمقدم به میهمانان ترکیهای، اظهار کرد: حضور شما در ایران نشاندهنده پیوند عمیق میان دو ملت است. ترکیه و ایران همواره در کنار یکدیگر بودهاند و امروز شیعه و سنی در قامت یک امت واحده در برابر جریان ظلم ایستادهاند.
وی با اشاره به ماهیت تشکیل این کاروان افزود: پس از آغاز جنگ، ۱۵۰ هزار نفر از مردم ترکیه برای حمایت از ایران اعلام آمادگی کردند که در نهایت ۷۲ نفر از آنان به نمایندگی از این جمعیت عظیم، به یاد ۷۲ شهید کربلا به ایران سفر کرده و در شهرهای مختلف از جمله ارومیه، زنجان، تبریز، تهران، قم و قزوین حضور یافتند.
در ادامه این نشست، نمایندگان کاروان ترکیهای به بیان دیدگاههای خود پرداختند. محمد فاروک شنآتش، یکی از اعضای این گروه با اشاره به افکار عمومی مردم ترکیه نسبت به ایران گفت: مردم ترکیه از جنگ متنفرند، اما وقتی ایستادگی ایران در برابر رژیم صهیونیستی را میبینند، حق را به جانب ایران میدانند. وی افزود: حتی در فضای مجازی ترکیه، موشکهای ایران به دلیل قدرت بازدارندگی و نظمبخشیشان، لقب «حاجی» گرفتهاند.
خدیجه کیراز، یکی دیگر از بانوان حاضر در مراسم نیز با اشاره به تأثیر شهادت رهبر فقید ایران بر افکار عمومی جهان گفت: پس از شهادت رهبر ایران و خانواده ایشان، نگاه جهانیان به ایران تغییر کرد. فداکاری ایشان و ایستادگیاش در لحظات سخت، الگویی از شجاعت و فداکاری را پیش روی ما گذاشت و به اتحاد بیشتر مردم ایران منجر شد.
فیضل گوکتاش، از دیگر شرکتکنندگان، مدیریت رسانهای ایران در جریان جنگ را ستود و آن را بسیار تأثیرگذار دانست، در حالی که مصطفی شنر، لیدر این کاروان، نبرد کنونی را مصداق بارز تقابل حق و باطل خواند و شهادت رهبر ایران را گواهی بر این حقیقت دانست.
آرزو موئول، دیگر بانوی حاضر در این نشست، ضمن ابراز همدردی با مردم ایران بهویژه در حادثه میناب، خاطرنشان کرد: ما خود را فرزندان کربلا میدانیم و در کنار ملت ایران ایستادهایم. وی با اشاره به جایگاه زن در ایران گفت: زنان در ایران همواره دوشادوش مردان در خط مقدم حضور دارند و ما نیز بهعنوان زنان ترکیهای، خود را در کنار خواهران ایرانیمان میبینیم و برای نابودی ظلم و جنایتکاران دعا میکنیم.
