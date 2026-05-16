۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

اردوغان: مهار اسرائیل برای دستیابی به صلح در منطقه ضروری است

رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تصریح کرد: نخست باید اقدامات تحریک آمیز اسرائیل خنثی شود وسپس صلح واقعی در منطقه شکل بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس‌ جمهور ترکیه در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که برای دستیابی به صلحی پایدار در منطقه ابتدا باید جلوی اقدامات تنش‌زای رژیم صهیونیستی گرفته شود.

رئیس‌جمهور ترکیه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تصریح کرد: نخست باید اقدامات تحریک آمیز (رژیم) اسرائیل خنثی شود و سپس صلح واقعی در منطقه شکل بگیرد.

اردوغان با بیان اینکه این رژیم کودک کش با «تحریکات بی‌ پایان» خود بارها نشان داده که برای به آشوب کشاندن کل منطقه در راستای تحقق اهداف شوم خود مصمم است، افزود: اسرائیل می‌ خواهد جنگ به سراسر منطقه گسترش پیدا کند و فضای ابهام و بحران عمیق‌ تر شود. اگر ثبات پایدار در منطقه مدنظر است، همه باید محاسبات کوتاه‌ مدت را کنار بگذارند.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تاکید کرد که ترکیه معتقد است مشکلات منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل‌ و فصل شود.

