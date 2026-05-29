به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی خضری امام جمعه موقت قزوین و کارشناس مذهبی، جمعه شب در اجتماع مردم شهر الوند با اشاره به واقعه غدیر اظهار کرد: روز غدیر، پیامبر اکرم(ص) برای یاریکنندگان امیرالمومنین(ع) دعا کردند و امروز ملت ایران مصداق همان یاریکنندگان ولایت هستند.
وی با بیان اینکه مردم مدینه پس از غدیر صحنه را ترک کردند و زمینه شکلگیری سقیفه فراهم شد، افزود: اگر مردم آن زمان همچون ملت ایران در میدان میماندند، تاریخ اسلام مسیر دیگری پیدا میکرد.
این کارشناس مذهبی حضور شبانه مردم در صحنه را نشانه حمایت از ولایت دانست و تصریح کرد: هرجا مردم در بزنگاههای تاریخی کنار ولی ایستادند، پرچم حق برافراشته ماند و امروز نیز این حضور مردمی اهمیت ویژهای دارد.
خضری با اشاره به سیره امیرالمومنین(ع) در دفاع از پیامبر اسلام(ص) خاطرنشان کرد: حضرت علی(ع) حتی در سختترین شرایط، میدان حمایت از ولایت را ترک نکردند و این الگوی امروز ملت ایران است.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی حاصل تربیت تاریخی ملت ایران در مکتب اهلبیت(ع) است و امروز نشانههای گسترش جهانی این جریان در نقاط مختلف دنیا دیده میشود.
امام جمعه موقت قزوین با اشاره به گسترش جریان مقاومت در کشورهای مختلف گفت: امروز پیام انقلاب اسلامی مرزها را درنوردیده و ملتهای مختلف به سمت فرهنگ مقاومت و ولایت گرایش پیدا کردهاند.
وی همچنین با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره ضرورت حفظ انسجام ملی بیان کرد: دشمن تلاش میکند اختلافات داخلی را به نزاع و دو قطبی تبدیل کند، اما مطالبهگری با اختلافافکنی متفاوت است و نباید جامعه دچار تفرقه شود.
خضری «روایت فتح» را یکی از مهمترین برنامههای رسانهای دشمن عنوان کرد و افزود: دشمن با بزرگنمایی و دروغپردازی تلاش میکند ملت ایران را دچار احساس شکست کند، در حالی که حقیقت میدان چیز دیگری است.
وی تاکید کرد: امروز وظیفه همه نیروهای انقلابی، تبیین واقعیتها، حفظ امید اجتماعی و تقویت وحدت ملی است.
این کارشناس مذهبی با اشاره به مذاکرات و تحولات منطقهای تصریح کرد: ملت ایران انتظار دارند مسئولان و تیم مذاکرهکننده با حفظ عزت و اقتدار ملی، در تراز ملت ایران حرکت کنند و از خطوط قرمز کشور عقبنشینی نکنند.
خضری در پایان با بیان اینکه آینده از آن جبهه مقاومت است، گفت: ملت ایران مسیر خود را تا تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و زمینهسازی ظهور ادامه خواهد داد.
نظر شما