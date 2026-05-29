به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات ددلیفت قهرمانی شمال‌غرب کشور عصر جمعه با عنوان «یادواره شهدای جنگ رمضان» برای نخستین‌بار در شهر تبریز برگزار شد و با استقبال پرشور تماشاگران، صحنه‌ای هیجان‌انگیز از رقابت و همدلی را رقم زد.

این رویداد با حضور ۳۰۰ ورزشکار از سراسر منطقه و در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار شد و فضای مسابقات را به یکی از پرشورترین گردهمایی‌های ورزشی سال در تبریز تبدیل کرد.

این مسابقات به همت هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان آذربایجان شرقی و با همکاری شهرداری منطقه ۲ تبریز، در فضای باز مجموعه تفریحی ائل‌گلی برگزار شد؛ میزبانی در فضای باز و حضور گسترده علاقه‌مندان، جلوه‌ای متفاوت به این رقابت‌ها بخشید.

در این دوره، ورزشکاران در دو بخش «ددلیفت با لوازم» و «ددلیفت بدون لوازم» به رقابت پرداختند و مسابقات در شرایطی حرفه‌ای و استاندارد برگزار شد. همچنین حضور خانواده‌ها و ورزش‌دوستان، این رویداد را به جشنواره‌ای از نشاط اجتماعی و ورزش همگانی در تبریز تبدیل کرد.

برگزارکنندگان با اشاره به اهمیت این رقابت‌ها، نخستین دوره مسابقات را نقطه آغازی برای توسعه رشته‌های قدرتی در شمال‌غرب کشور دانستند و ابراز امیدواری کردند این مسیر با برگزاری رویدادهای گسترده‌تر، مستمر و حرفه‌ای‌تر ادامه یابد.