سرنگون شدن پهپاد آمریکایی در شمال شرق یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع رسانه‌ای و محلی در استان مأرب یمن اعلام کردند که یک فروند پهپاد آمریکایی از نوع MQ-9 Reaper در آسمان شمال شرق این کشور ساقط شده است.



بر اساس گزارش این منابع، این پهپاد آمریکایی در حریم هوایی استان مأرب هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.



تاکنون جزئیات بیشتری درباره عامل این حادثه و میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است.



این چندمین پهپاد گران قیمت آمریکایی است که در ماه های گذشته توسط نیروهای یمنی سرنگون می شود.