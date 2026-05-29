سرنگون شدن پهپاد آمریکایی در شمال شرق یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع رسانهای و محلی در استان مأرب یمن اعلام کردند که یک فروند پهپاد آمریکایی از نوع MQ-9 Reaper در آسمان شمال شرق این کشور ساقط شده است.
بر اساس گزارش این منابع، این پهپاد آمریکایی در حریم هوایی استان مأرب هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.
تاکنون جزئیات بیشتری درباره عامل این حادثه و میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است.
این چندمین پهپاد گران قیمت آمریکایی است که در ماه های گذشته توسط نیروهای یمنی سرنگون می شود.
منابع محلی یمن اعلام کردند که یک فروند پهپاد آمریکایی بر فراز آسمان شمال شرق این کشور سرنگون شده است.
