به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آژانس بینالمللی انرژی، صندوق بینالمللی پول، گروه بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در بیانیهای مشترک تأکید کردند که کاهش و تخلیه سریع ذخایر جهانی نفت پیش از اوج تقاضای آن در تابستان، میتواند امنیت سوخت، ثبات بازارها و اقتصاد جهانی را به خطر بیاندازد.
مقامات این سازمانها در نشست مذکور همچنین راههای تقویت حمایتهای بینالمللی از کشورهای آسیبدیده از این بحران را از طریق اقدامات چندجانبه و دوجانبه بررسی کردند.
این هشدار پس از نشست مشترک رؤسای این چهار نهاد بینالمللی برای بررسی پیامدهای جنگ در خاورمیانه صادر شد.
