۹ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۶

نهادهای بین‌المللی خواستار بازگشت تنگه هرمز به «وضعیت عادی» شدند

چهار نهاد بزرگ اقتصادی بین المللی اعلام کردند که عدم بازگشت حمل‌ونقل دریایی به وضعیت عادی در تنگه هرمز، تهدیدی جدی برای امنیت سوخت در سطح جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که کاهش و تخلیه سریع ذخایر جهانی نفت پیش از اوج تقاضای آن در تابستان، می‌تواند امنیت سوخت، ثبات بازارها و اقتصاد جهانی را به خطر بیاندازد.

مقامات این سازمان‌ها در نشست مذکور همچنین راه‌های تقویت حمایت‌های بین‌المللی از کشورهای آسیب‌دیده از این بحران را از طریق اقدامات چندجانبه و دوجانبه بررسی کردند.

این هشدار پس از نشست مشترک رؤسای این چهار نهاد بین‌المللی برای بررسی پیامدهای جنگ در خاورمیانه صادر شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      4 1
      پاسخ
      لعنت عذاب ابدی خداوند بر خوک زرد باعث این همه خسارات جانی مالی اقتصادی و تضییع وقت گرانبهای ملت ایران و مزاحمت برای کل دنیا . این بیشرف را یکی نیست که بتواند ترور کند بکشد شر او را دفع کند !
    • ایرانی دلواپس IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
      0 1
      پاسخ
      اخی،"سازمانهای بزرگ بین المللی(آمریکایی صهیونیستی)" احیانا در مورد دوسال نسل کشی ادامه دار بمبارنهای هوایی قایقهای مردم وسط اقیانوس آرام بمباران و تخریب شهرها و اوارگی میلیونی لبنانیها ووو چیزی نداره بگه فقط بستن تنگه هرمز بلبلشون کرد!؟

