۱۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان ایلام خریداری شد

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران استان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.
او افزود: وزارت جهاد کشاورزی و مجموعههای مرتبط در استان، مسئول تأمین، تهیه و تحویل گندم به سیلوها هستند و فهرست کشاورزان نیز در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار دارد. این موضوع از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حال پیگیری است.
رئیس جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به شرایط اقتصادی موجود گفت: متأسفانه پرداخت مطالبات گندمکاران بلافاصله پس از تحویل محصول، که یک الزام قانونی است، تاکنون بهطور کامل انجام نشده و این مسئله موجب گلایه کشاورزان شده است.
وی تأکید کرد: پیگیریهای لازم در حال انجام است تا هرچه سریعتر این مطالبات پرداخت شود و بیش از این شرمنده کشاورزان عزیز نباشیم.
