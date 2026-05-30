کاهش محسوس دما در ایلام؛ بازگشت شرایط نرمال از روز یکشنبه

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط جوی استان طی هفته آینده نسبتاً پایدار خواهد بود و تنها در برخی ساعات، افزایش سرعت باد پیشبینی میشود.
وی افزود: دمای هوا که طی روزهای اخیر افزایش محسوسی داشته، از امشب روند کاهشی به خود میگیرد و برای روز شنبه، کاهش محسوس دما در حدود سه تا پنج درجه نسبت به امروز مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی استان ایلام بیان کرد: با این کاهش، وضعیت دمایی استان به زیر نرمال خواهد رسید.
احمدینژاد خاطرنشان کرد: از روز یکشنبه بهتدریج روند افزایش دما آغاز میشود و تا پایان هفته آینده، شرایط دمایی استان به حالت نرمال بازمیگردد.
