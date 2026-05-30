۹ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۹

ورود ۲۵ هزار زائر حسینی طی ۲۴ ساعت از مرز مهران به کشور

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام از ورود ۲۵ هزار نفر از زائران حسینی طی ۲۴ ساعت از مرز مهران به کشور خبر داد.

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت تردد در پایانه مرزی مهران اظهار کرد: در حال حاضر در اوج زمان بازگشت زائران ایرانی قرار داریم و طبق آخرین آمارها، طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵ هزار نفر از طریق مرز مهران وارد کشور شده آن .

وی افزود: از این تعداد، حدود ۷ هزار نفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جابه‌جا شده و مابقی زائران با استفاده از خودروهای شخصی و سایر وسایل نقلیه راهی شهرهای خود شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با تأکید بر اینکه امروز به دلیل حجم بالای بازگشت زائران، روزی پرکار برای سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای است، تصریح کرد: خوشبختانه روند بازگشت زائران با سرعت و نظم خوبی در حال انجام است.

دشتی پور همچنین از تقویت ظرفیت جابه‌جایی در پایانه خبر داد و گفت: براساس فراخوان ابلاغ شده توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، بیش از ۱۳۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان مستقر در پایانه مرزی مهران اضافه خواهد شد تا زائران عزیز با کمترین معطلی به مقاصد خود منتقل شوند.

