صفا صبوری دیلمی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ، در حاشیه جلسه کمیسون ماده ۵، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بخشی از بدنه محور خاوران موجود طرح تفضیلی، ناقص مانده است، گفت: همکاران ما در شهرداری منطقه ۱۵ و مشاورین معاونت شهرسازی به این نتیجه رسیدند که نیاز به تغییراتی در این پهنه برای پویایی آن هست.

وی با بیان اینکه این محدوده باید از شب‌مُردگی و فعالیت‌های غیرقانونی پاکسازی شود تا امنیت به مردم و این محله بازگردد، اظهار داشت: بر همین اساس چندین جلسه کارشناسی در اداره کل شهرسازی، معماری و کمیسیون ماده ۵ برگزار شده و در یک جلسه نهایی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول و بازدید میدانی اطاعات تکمیل شد و نهایتا دستور آن در جلسه آینده برای تصویب در کمیسیون ماده ۵ ارسال خواهد شد.

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵، تبدیل این پهنه (از پهنه S به M) را لازم ندانست و توضیح داد: قرار شده این محدوده پلاک به پلاک بررسی شود و برای اینکه معضل هر کدام از پلاک‌ها حل شود، مقداری سکونت ایجاد شده و از حالت صرف تجاری-اداری خارج شود.

وی گفت: با ایجاد یک کارکرد مختلط و نوسازی این پلاک‌ها، معضلات اجتماعی موجود در این محدوده نیز برطرف می‌شود.