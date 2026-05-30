  1. جامعه
  2. شهری
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۸

محدوده «خاوران» از شب‌ مُردگی نجات پیدا می‌کند

محدوده «خاوران» از شب‌ مُردگی نجات پیدا می‌کند

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵، از نهایی شدن بررسی موضعی تجدید حیات شهری محور خاوران حدفاصل میدان خراسان-بزرگراه بسیج خبر داد.

صفا صبوری دیلمی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ، در حاشیه جلسه کمیسون ماده ۵، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بخشی از بدنه محور خاوران موجود طرح تفضیلی، ناقص مانده است، گفت: همکاران ما در شهرداری منطقه ۱۵ و مشاورین معاونت شهرسازی به این نتیجه رسیدند که نیاز به تغییراتی در این پهنه برای پویایی آن هست.

وی با بیان اینکه این محدوده باید از شب‌مُردگی و فعالیت‌های غیرقانونی پاکسازی شود تا امنیت به مردم و این محله بازگردد، اظهار داشت: بر همین اساس چندین جلسه کارشناسی در اداره کل شهرسازی، معماری و کمیسیون ماده ۵ برگزار شده و در یک جلسه نهایی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول و بازدید میدانی اطاعات تکمیل شد و نهایتا دستور آن در جلسه آینده برای تصویب در کمیسیون ماده ۵ ارسال خواهد شد.

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵، تبدیل این پهنه (از پهنه S به M) را لازم ندانست و توضیح داد: قرار شده این محدوده پلاک به پلاک بررسی شود و برای اینکه معضل هر کدام از پلاک‌ها حل شود، مقداری سکونت ایجاد شده و از حالت صرف تجاری-اداری خارج شود.

وی گفت: با ایجاد یک کارکرد مختلط و نوسازی این پلاک‌ها، معضلات اجتماعی موجود در این محدوده نیز برطرف می‌شود.

کد مطلب 6844253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها