افشای راز بزرگ در رژه ارمنستان؛ نگهبانی «مجید» از آسمان تهران تا قفقاز

خبرگزاری مهر_ گروه سیاست: در رژه رسمی دو روز پیش نیروهای مسلح ارمنستان، آنچه از مقابل جایگاه عبور کرد، فقط یک سامانه دفاعی نبود؛ بلکه نماد شکسته شدن انحصار تسلیحاتی غرب و اثبات قدرت صادراتی صنعت دفاعی ایران بود. سامانه پدافند هوایی برد کوتاه «مجید» برای نخستین بار به صورت رسمی در صفوف ارتش ارمنستان ظاهر شد و ماهها شایعه را به واقعیت تبدیل کرد.
تأیید رسمی صادرات «مجید» به ایروان
رژه اخیر ارمنستان فراتر از یک نمایش نظامی معمولی بود. تصاویر شفاف از سامانه پدافند هوایی «مجید» ایرانی بر روی خودروهای نظامی ارمنستان، تمام تردیدها را برطرف کرد. این رویداد، مهمترین تأیید رسمی تاکنون از صادرات موفق یکی از پیشرفتهترین محصولات دفاع هوایی کوتاهبرد ایران به خارج محسوب میشود.
از شایعه تا واقعیت آشکار
سالهای متمادی گزارشهای پراکندهای درباره همکاری تسلیحاتی ایران و ارمنستان وجود داشت، اما سند محکمی در دست نبود. این بار ارمنستان خودش پرده را کنار زد. خودروهای حامل سامانه مجید با مشخصات فنی آشنا — از جمله کانتینر موشک، رادار و سیستم فرماندهی — در رژه حاضر بودند و کارشناسان نظامی بینالمللی بلافاصله آن را شناسایی کردند.
نسخه پیشرفته؛ نشانه اعتماد کامل
ارمنستان نسخه بهروز و کامل سامانه مجید را دریافت کرده است. این سامانه بر روی شاسی یک خودرو اروپایی نصب شده و مجهز به جرثقیل یکپارچه برای بارگذاری سریع موشک در میدان نبرد است. این ویژگی تحرک، پایداری عملیاتی و توان پشتیبانی در شرایط جنگی را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
انتخاب دقیق ارمنستان، نشاندهنده اعتماد کامل ایروان به کیفیت، قابلیت اطمینان و پشتیبانی فنی ایران است.
ویژگی های فنی رادار سامانه مجید
سامانه مجید (نسخه صادراتی: AD-08) اساساً یک سیستم پدافند هوایی کوتاهبرد و ارتفاعپست است که ویژگی اصلی آن رویکرد غیرفعال (Passive) است.
در نسخه استاندارد ایرانی، این سامانه عمدتاً به سامانه الکترواپتیکی پیشرفته (EO/IR) متکی است و شامل دوربین دید روزانه، دوربین حرارتی و مسافتیاب لیزری میشود. این ترکیب اجازه میدهد اهداف را بدون انتشار امواج راداری شناسایی کند و سامانه را به یک «قاتل خاموش» تبدیل مینماید.
مشخصات کلی کشف و درگیری:
- برد کشف الکترواپتیکی: حدود ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر
- برد درگیری: حداکثر ۸ کیلومتر
- ارتفاع درگیری: ۲۰ متر تا ۶ کیلومتر
اما در نسخه تحویلشده به ارمنستان، یک رادار کشف و شناسایی کوتاهبرد جدید مشاهده شد که پیش از این در تصاویر عمومی سامانه ایرانی دیده نشده بود. این رادار مکمل:
- احتمالاً از نوع آرایه فازی مسطح است.
- نقش کشف اولیه و هدایت سامانه الکترواپتیکی را بر عهده دارد.
- عملکرد بهتری در شرایط جوی نامناسب (مه، باران، گردوغبار) ارائه میدهد.
- همزمان به عنوان مرکز فرماندهی و کنترل آتشبار عمل میکند.
این رادار فعال، زمان واکنش سامانه را کاهش میدهد و قابلیت پردازش همزمان چندین هدف را فراهم میسازد، در حالی که هدایت نهایی موشک همچنان از طریق seeker حرارتی غیرفعال انجام میشود.
قابلیتهای کلیدی:
- مقاومت بالا در برابر جنگ الکترونیک
- تحرک عالی با جرثقیل یکپارچه برای بارگذاری سریع
- مناسب مقابله با پهپادها، موشکهای کروز کمارتفاع و بالگردها
کارنامهای نوشتهشده در میدان واقعی جنگ
ارمنستان این سامانه را بر اساس عملکرد واقعی انتخاب کرده است. مجید در درگیریهای اخیر ایران علیه پهپادهای شناسایی و تهاجمی دشمن، عملکرد موفق و اثباتشدهای داشته است. توانایی کشف، رهگیری و انهدام اهداف کوچک و کمارتفاع در محیط جنگ الکترونیک، آن را به گزینهای جذاب برای کشورهایی تبدیل کرده که با تهدید پهپادی مواجه هستند.
پیام استراتژیک ارمنستان: تنوعبخشی و استقلال
ارمنستان پس از تجربه جنگ قرهباغ، سیاست تنوع منابع تسلیحاتی را به طور جدی دنبال میکند. خرید مجید ایرانی در کنار تجهیزات دیگر، نشاندهنده تلاش ایروان برای کاهش وابستگی به تأمینکنندگان محدود و ایجاد تعادل استراتژیک است.
این انتخاب، پیام روشنی به قدرتهای بزرگ ارسال میکند: اعتبار تسلیحاتی ایران دیگر ادعا نیست، بلکه محصولی است که در میدان جنگ واقعی امتحان خود را پس داده.
جمعبندی
رژه ارمنستان سندی محکم بر بلوغ صنعت دفاعی ایران و ورود آن به مرحله صادرات محصولات راهبردی است. سامانهای که دیروز آسمان ایران را در برابر تهدیدات حفظ میکرد، امروز آسمان قفقاز را پوشش میدهد.
«مجید» فراتر از یک سامانه پدافندی، نماد خودباوری، تابآوری و قدرت رقابت صنعت دفاعی ایران در بازار جهانی است — آن هم در شرایطی که بسیاری تلاش کردند این صنعت را منزوی کنند.
نظر شما