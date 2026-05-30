«گودرزی» سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز (شنبه ۹ خرداد ماه) هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، «عباس گودرزی» به عنوان سخنگوی هیئت رئیسه در سومین اجلاسیه دوره دوازدهم مجلس معرفی شد.

گودرزی در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم نیز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بود.