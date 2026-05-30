هشدار! خطر نصف شدن جمعیت ایران تا ۶۵ سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل قیداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در آیین تجلیل از حامیان و فعالان حوزه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جمعیت را مسئله مهمی در سراسر جهان و یکی از ابزارهای قدرت کشور عنوان کرد و گفت: کاهش جمعیت بر امنیت کشور نیز تاثیر می گذارد.

وی، آموزش اهمیت فرزندآوری، مراقبت از مادر باردار، ارائه خدمات با کیفیت به مادران در دانشگاه را در راستای جوانی جمعیت بسیار مهم و ضروری برشمرد و افزود: تمامی مراکز تابعه دانشگاه باید برای مراقبت از مادران باردار پرخطر یا دارای شرایط ویژه هماهنگ باشند و در صورت نیاز مراکز شهرستان همکاری لازم را به سرعت انجام دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اقدامات صورت گرفته به بهسازی و بازسازی مهدکودک‌های مراکز تابعه برای خدمت رسانی به مادران شاغل اشاره کرد که با هماهنگی دانشگاه انجام شده است.

رضا سعیدی رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی پایتخت را در حوزه جوانی جمعیت پیشگام و پیشرو برشمرد و با اشاره به روند کاهشی نرخ باروری در سال گذشته، گفت: بر اساس پیش بینی جمعیت شناسان، اگر نرخ باروری زیر ۱.۵ باشد، ظرف ۶۵ سال جمعیت کشور به نصف کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به راهکارهای برون رفت از این معضل بر ضرورت اقدامات فرهنگی، کاهش سزارین، کاهش سقط، آموزش فرزندآوری و سلامت باروری، درمان ناباروری در این حوزه تاکید کرد.

سعیدی با اشاره به وجود سه تا پنج میلیون زوج نابارور در کشور بر ضرورت درمان ناباروری تاکید کرد و یادآور شد که حدود ۱۵ درصد از افرادی که ازدواج می‌کنند با مشکلات ناباروری در سطوح مختلف گریبانگیر هستند.

مدیر مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت، ضمن تقدیر از زحمات متخصصان درمان ناباروری کشور به افزایش دو برابری آمار مراکز درمان ناباروی در طی پنج سال اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: خدمات ناباروری ایران در سطح استاندارد بالا ارائه می‌شود به نحوی که حتی از سایر کشورها نیز برای درمان ناباروری به ایران مراجعه می‌کنند.

سعیدی با اشاره به روند افزایشی سزارین در کشور، استاندارد جهانی انجام این فرایند را ۱۵ تا ۲۰ درصد زایمان‌ها برشمرد در حالی که این آمار در کشور ما بسیار بالاتر است و این موضوع برای سلامت باروری مناسب نیست.

سعید هاشمی نظری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به وضعیت ایران در حوزه جمعیت گفت: از نظر ساختار جمعیتی در مسیر تحولات منفی جمعیتی قرار داریم.

وی، با اشاره به نرخ باروری کشور در سال گذشته به بیان توضیحاتی درخصوص علل این کاهش نرخ باروری پرداخت و وضعیت جمعیت در مناطق تحت پوشش دانشگاه را نیز تشریح کرد.

به گفته دبیر ستاد جمعیت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیشترین جمعیت تحت پوشش دانشگاه در سنین میانسالی قرار دارند و یادآور شد: ۵۵ درصد زنان همسردار در این منطقه بالای ۴۵ سال هستند.

هاشمی نظری، بالا رفتن سن ازدواج و به تبع آن بالا رفتن سن فرزند آوری را از دلایل عمده کاهش موالید برشمرد.

به گفته وی، ارائه آموزش‌های هنگام ازدواج، مشاوره‌های ازدواج، انصراف از سقط، ارایه خدمات مشاوره‌ای برای جمعیت هدف، ایجاد مدرسه دوستدار خانواده و مشاوره غیر مستقیم وترویج فرزندآوری، برگزاری دوره‌های آموزشی برخی از اقدامات صورت گرفته در این راستا بود.

هاشمی نظری، سنجش رضایت مادران باردار ، راه اندازی زایمان بی درد و کم درد در بیمارستان مهدیه، واگذاری ۲۶ خوابگاه متاهلی، وام ویژه دانشجویان متاهل، فعالیت اداره پیوند، امکان گذراندن طرح در محل سکونت خانواده، امکان بهره‌مندی از تسهیلات رفاهی برای شاغلان بیش از دو فرزندان، ترویج فرزندآوری و ترویج زایمان طبیعی، درمان ناباروری، پیشگیری از ناباروری را از دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه برشمرد.

وی، مراقبت از مادران باردار در بحران‌ها و تدوین بسته‌های آموزشی، برای ترویج حین ازدواج و زایمان طبیعی را لازم برشمرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پیوند سامانه سیب و HIS بیمارستانی را یکی از کارهای بسیار خوب در دانشگاه برشمرد که اجرای آن در پاکدشت آغاز شده است و به توضیح در این خصوص پرداخت.

گسترش مراکز زایمان بی درد و کم درد، تداوم و توسعه فعالیت‌های اداره پیوند، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی، اجرای کوهورت خانواده برای زوج‌های جوان، تقدیر از کارکنانی که ازدواج کرده یا فرزندآوری داشتند برخی از پیشنهادهای هاشمی نظری بود.