انرژی خورشیدی در البرز گامی مؤثر برای کاهش ناترازی برق

محمد انصاری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، پی با توجه به رشد مصرف انرژی اظهار داشت: در بخش‌های خانگی و غیرخانگی و همچنین محدودیت‌های ناشی از خشکسالی و کاهش منابع تولید برق، دولت از سال گذشته برنامه‌های منظم و هدفمندی را برای توسعه انرژی‌های نو، به‌ویژه انرژی خورشیدی، در سطح کشور آغاز کرده است.

وی با اشاره به بر اساس این برنامه‌ریزی افزود: احداث بیش از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در دستور کار قرار گرفته و سهم استان البرز نیز در مرحله نخست بیش از ۲ هزار مگاوات پیش‌بینی شده است.در همین راستا، امسال با حمایت دولت و همراهی استاندار البرز، نزدیک به ۳۰۰ مگاوات پروژه انرژی خورشیدی در استان به مرحله نصب و راه‌اندازی نهایی رسیده و حدود ۲۰۰ مگاوات از آن نیز عملیاتی شده است.

انصاری تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد از برنامه پیش‌بینی‌شده برای سال جاری را پوشش می‌دهد و نویدبخش بهبود شرایط نسبت به سال گذشته است. مسئولان استان امیدوارند با ادامه حمایت‌های وزارت نیرو و شرکت برق، روند توسعه این پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیر کل صمت با اشاره به جایگاه ویژه استان گفت: کنار توسعه انرژی‌های نو، رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف برق همچنان یکی از مهم‌ترین درخواست‌ها از شهروندان است؛ چراکه مدیریت صحیح مصرف در بخش خانگی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق و جلوگیری از آسیب به تولید صنعتی کشور داشته باشد.

وی اذعان کرد: همچنین در راستای تأمین پایدار انرژی برای واحدهای تولیدی، موضوع راه‌اندازی مولدهای برق و استفاده از دیزل‌ژنراتورها نیز با جدیت پیگیری شده است. بر این اساس، بسیاری از واحدهای صنعتی مؤثر، در سال گذشته نسبت به تجهیز خود به دیزل‌ژنراتور اقدام کرده‌اند و هم‌اکنون برق موازی تولید می‌کنند.

مدیر کل صمت در بخش پایانی مصاحبه اظهار داشت: در بخش دیگری از این اقدامات، تجهیزات CHP نیز برای تعدادی‌ از واحدهای بزرگ تهیه و در حال بهره‌برداری است. امید می‌رود با تأمین مناسب سوخت مایع و گازوئیل مورد نیاز دیزل‌ژنراتورها، واحدهای صنعتی استان با حداقل چالش به فعالیت خود ادامه دهند و چرخه تولید، توزیع و عرضه کالا با رونق بیشتری دنبال شود.