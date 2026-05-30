۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

اجرای بزرگ‌ترین عملیات مشبک‌کاری چاه گازی در پارس جنوبی

برای نخستین‌ بار عملیات مشبک‌کاری به روش TCP به طول بیش از ۹۸۰ متر در عمق ۵۱۰۰ متری چاه شماره ۵ سکوی فاز ۱۵ پارس جنوبی در یک مرحله و بدون حتی یک مورد خطای عملکردی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزات نفت، محمدرضا طهماسبی بیان کرد: عملیات مشبک‌کاری از فرایندهای پیچیده و حساس در تکمیل چاه‌های نفت و گاز به شمار می‌رود که این بار در دستگاه حفاری دریایی DCI-2 متعلق به این شرکت (از شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه پترو ایران)، با نظارت شرکت نفت و گاز پارس به‌عنوان کارفرمای اصلی پروژه اینفیل اجرا شد.

وی با بیان اینکه این عملیات با اتکا به توان متخصصان ایرانی و تجهیزات بومی در شرایط ویژه عملیاتی خلیج فارس انجام شده است، افزود: اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه در چاه شماره ۵ سکوی ۱۵ پارس جنوبی، گامی مهم در مسیر بومی‌سازی عملیات‌های فوق‌سنگین حفاری و تکمیل چاه در کشور به شمار می‌رود.

طهماسبی با اشاره به جزئیات فنی این عملیات گفت: در این پروژه، ۹۸۳ متر تفنگ مشبک‌کاری شامل ۵۷۰ متر تفنگ مسلح و ۴۱۳ متر تفنگ غیرمسلح در سازندهای K1، K2، K3 و K4 به کار گرفته شد و بیش از ۱۱ هزار و ۲۵۰ گلوله ۳ و ۳.۸ اینچی در لوله آستری ۷ اینچ شلیک شد؛ عملیاتی که بدون ثبت حتی یک مورد خطای عملکردی (Miss Fire) و در یک مرحله به انجام رسید.

وی با تأکید بر ابعاد فنی این دستاورد تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این عملیات از نظر طول مشبک‌کاری، حجم عملیات و دستیابی به نرخ موفقیت ۱۰۰درصدی در شلیک گلوله‌ها، در صنعت نفت ایران بی‌سابقه بوده و توان فنی متخصصان داخلی را در اجرای پروژه‌های پیچیده و چالش‌برانگیز به نمایش گذاشته است.

وی با قدردانی از همه دست‌اندرکاران پروژه، بر نقش دانش فنی بومی و ظرفیت شرکت‌های داخلی در تحقق این موفقیت تأکید کرد و گفت: اجرای این عملیات در شرایط دشوار محیطی خلیج فارس بار دیگر نشان داد که با تکیه بر توان داخلی، امکان اجرای پیچیده‌ترین پروژه‌های راهبردی صنعت نفت کشور فراهم است.

طیبه بیات

