دادستان عسلویه: پرونده قضایی حوادث پارس جنوبی و پتروشیمی تشکیل شد

پویا بخشی در گفتوگو با خبرنگار مهر در عسلویه اظهار کرد: در پی حادثه انفجار در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی و همچنین وقوع حادثه در پتروشیمی دماوند انرژی ( که متاسفانه منجر به مصدومیت تعدادی از کارکنان و فوت یکی از کارکنان پتروشیمی دماوند شد ) پرونده قضایی کیفری برای هر کدام از حوادث تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه، افزود: در بدو وقوع حادثه دستورات مقتضی به دستگاه های ذی ربط صادر و علل وقوع این حوادث در حال بررسی دقیق از سوی مراجع ذیربط است .
دادستان عسلویه با تأکید بر برخورد قاطع با عوامل احتمالی این حوادث تصریح کرد: پس از تکمیل بررسیها به صورت قاطعانه با مقصران این دو حادثه مطابق قانون برخورد مقتضی قضایی و قانونی صورت خواهد گرفت.
بخشی همچنین بر ضرورت رعایت کامل اصول ایمنی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی منطقه عسلویه تأکید کرد و خواستار افزایش نظارتها برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شد.
وی از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست از انتشار اخبار تأییدنشده تحلیلهای هیجانی و مطالبی که موجب تشویش اذهان عمومی یا سوءاستفاده جریانهای معاند میشود ، خودداری کنند و اخبار را صرفاً از مراجع رسمی دنبال نمایند.
