به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی وکیلپور نماینده مقام معظم رهبری مدظله العالی، سلام محبتآمیز حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله) رهبر معظم انقلاب را به مردم خونگرم و انقلابی شهرستان ایرانشهر ابلاغ کرد.
فرستاده ویژه آیت الله خامنه ای ظهر شنبه در جمع مردم ایرانشهر گفت: مادامیکه به این استان سفر نکرده بودم علت انتخاب این استان توسط معظمله را به عنوان اولین مقصد درک نمیکردم تا اینکه با مردم این استان روبرو شدم ، مردمی ولایتمدار که دشمن را با وحدتی بینظیر مأیوس کردهاند.
نماینده مقام معظم رهبری با حضور در منازل علمای اهل سنت، مولوی کریمزایی امام جمعه محترم اهل سنت ایرانشهر، مولوی سیریازهی نماینده ولیفقیه در امور اهل سنت و مولوی بامری، ضمن ابلاغ سلام گرم امام امت از حضور حماسی آنان در برنامههای متعدد انقلابی تقدیر به عمل آورده و بیان داشت علمای اهل سنت از ستونهای مستحکم این نظام بوده و مصداق بارز وحدت کلمه هستند.
ایشان که پیشتر در منازل شهدای والامقام جنگ رمضان در بمپور شهیدان سعید چملی و مهران شیهکی حضور یافته بود، گفت: اینکه خداوند، شهدای جنگ در این منطقه را از اهل سنت انتخاب نموده است در واقع خدعه شیطانصفتان را برای ایجاد تفرقه از بین برده است و این موضوع دست روحانیون ، مسئولان و مردم را برای ایجاد وحدت مورد تأکید مقام معظم رهبری باز گذاشته و مسیر را هموار نموده است.
نماینده امام خامنهای مدظلهالعالی سپس در مسجد آلرسول(ص) دیداری با روحانیون، سران طوایف و معتمدان ایرانشهر، بمپور، بزمان و دلگان داشتند و پس از آن به اتفاق با حضور در گلزار شهدای گمنام ایرانشهر به جمع مردم حاضر در میدان پیوستند.
حجتالاسلام والمسلمین وکیلپور در سخنان خود بیان داشت: قدرت دست مردم است و رهبر معظم انقلاب بدرستی اشاره داشتهاند که این مردم مبعوث شدند تا با حضور خود در میدان، تمامی توطئههای دشمن را نابود سازند؛ ایشان انسجام و وحدت را رمز پیروزی امت دانسته و گفتند: آیا در تاریخ سابقه داشته است که حدود نود شبانهروز مردم، پرچمدار در خیابان باشند و از نیروهای خود دفاع و پشتیبانی کنند؟ و این میسر نبود مگر خون رهبر شهید که باعث شکست استکبار جهانی و صهیونیست جنایتکار شد.
حجتالاسلام والمسلمین وکیلپور گفت: عجیب نیست دلیل علاقه و محبت هم شهید والامقام امام خامنهای رحمهاللهعلیه و هم رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای دامت برکاته به مردم ایرانشهر، «تنها شهر ایران مزین به نام ایران» و چه لقب شکوهمندی برایتان در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت است ، «خورشید ولایت».
فرستاده ویژه رهبر انقلاب اسلامی گفت: استان سیستان و بلوچستان، استان رشادتهای بزرگ با روایت های کمتر مطرح شده است.
