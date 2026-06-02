نماینده ویژه رهبر انقلاب: دشمن از وحدت شیعه و سنی عصبانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل‌پور، نماینده ویژه رهبر انقلاب عصر سه شنبه در نشست با علمای اهل سنت قشم که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم، امام جمعه اهل سنت قشم، مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان و جمعی از امامان جمعه و جماعت اهل سنت در مدرسه علوم دینی اسماعیلیه (شیخان) گیاهدان قشم برگزار شد، اظهار کرد: این وحدت و همدلی چیزی است که دشمن را آزار می‌دهد و هر زمان دشمن عصبانی می‌شود، نشانه آن است که یک حرکت مؤثر و درست در حال انجام است. میزان عصبانیت دشمن نسبت به امروز قابل مقایسه با گذشته نیست. دشمن امروز چندین برابر عصبانی‌تر از گذشته است، زیرا می‌بیند مردم پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

وی افزود: امروز همه دنیا فهمیده‌اند که قدرت اصلی این نظام در مردم نهفته است. مسئولیت حفظ این سرزمین بر عهده مردم گذاشته شده و مردم نیز در میدان حضور دارند.

نماینده ویژه رهبر انقلاب بیان کرد: یکی از راهکارهایی که همواره مطرح بوده، استفاده از الگوهای موفق امنیت مردمی است؛ همان‌گونه که شهید محمد بروجردی در کردستان و شهید شوشتری در سیستان و بلوچستان عمل کردند. آنان مردم و جوانان محلی را به میدان آوردند و از ظرفیت‌های بومی برای حل مسائل بهره گرفتند.

وکیل‌پور اظهار کرد: اگر کسی بخواهد درباره انقلاب اسلامی قضاوت کند، باید شرایط هشت سال دفاع مقدس و دهه‌ها فشار، تحریم و فتنه را نیز در نظر بگیرد. کشوری که می‌توانست در شرایط عادی با سرعت بیشتری پیشرفت کند، همواره با موانع و دشمنی‌های مختلف مواجه بوده است. با این حال، هر بار که دشمنان پایان کار نظام را پیش‌بینی کرده‌اند، مردم با حضور خود در صحنه نشان داده‌اند که همچنان پای انقلاب ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که مشکلات اقتصادی می‌توانند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی شوند و باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد. همچنین وقتی گفته می‌شود مردم جلوتر از رهبری حرکت نمی‌کنند، منظور این است که مردم گوش به فرمان رهبری هستند و حرکت خود را بر اساس رهنمودهای ایشان تنظیم می‌کنند.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب بیان کرد: یک پیام، یک حرکت فرهنگی و یا با کنار هم جمع شدن مردم، اثرگذاری ایجاد می‌شود. ما صددرصد در جزیره قشم حضور داریم. شیعه و سنی در کنار هم هستیم و امروز در مدرسه برادران اهل سنت کنار یکدیگر نشسته‌ایم. این وحدت، دشمن را به شدت می‌سوزاند و عصبانی می‌کند؛ چون می‌دانند خون ما با هم عجین شده و از همین جلسات و همدلی‌ها می‌ترسند.

وکیل‌پور ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند با ریختن خون ما می‌توانند مسیر را متوقف کنند، اما دیدند خون‌های پاکی مانند خون شهید شوشتری طوفان به پا می‌کند. فهمیده‌اند که باید از راه‌های دیگری وارد شوند؛ از طریق شبهه‌سازی و جنگ افکار عمومی. برخی از این افراد از مراکزی که ظاهری مذهبی دارند پول جمع می‌کنند؛ خیرات و نذورات مردم را می‌گیرند و در نهایت در جیب رسانه‌های معاند می‌ریزند. اما در مقابل، انسان‌های مؤمن و آگاه ایستاده‌اند و می‌گویند همان‌گونه که گرمای آفتاب به همه می‌رسد، گرمای ایمان و حضور مردم نیز به همه خواهد رسید.

وی اظهار کرد: این حضور گسترده مردم حقیقتاً یک معجزه است. برای برگزاری بسیاری از مراسم‌ها باید مدت‌ها برنامه‌ریزی کرد؛ از محافل قرآنی گرفته تا برنامه‌های فرهنگی. اما با کمترین امکانات می‌بینیم مردم خودجوش در خیابان‌ها حاضر می‌شوند.

نماینده ویژه رهبر انقلاب عنوان کرد: جوانان هرمزگان نیز در میدان ایستاده‌اند. همین بچه‌های این منطقه پای کار آمده‌اند و نشان داده‌اند که آماده فداکاری در راه آرمان‌های خود هستند. آنان می‌گویند قرار بود ما فدای رهبر شهید شویم، اما شما پیش‌تر از ما در میدان حاضر شدید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد تقی وکیل پور، نماینده ویژه رهبر انقلاب در نشست با علمای اهل سنت قشم که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم و امام جمعه اهل سنت قشم و مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان و جمعی از امامان جمعه و جماعت اهل سنت در مدرسه علوم دینی اسماعیلیه (شیخان) گیاهدان قشم ، اظهار کرد: این وحدت و همدلی چیزی است که دشمن را آزار می‌دهد و هر زمان که دشمن عصبانی می‌شود، نشانه آن است که یک حرکت مؤثر و درست در حال انجام شدن است. میزان عصبانیت دشمن نسبت به امروز قابل مقایسه با گذشته نیست. دشمن امروز چندین برابر عصبانی‌تر از گذشته است، زیرا می‌بیند که مردم پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

وی افزود: امروز همه دنیا فهمیده‌اند که قدرت اصلی این نظام در مردم نهفته است. مسئولیت حفظ این سرزمین بر عهده مردم گذاشته شده و مردم نیز در میدان حضور دارند.

نماینده ویژه رهبر انقلاب بیان کرد: یکی از راهکارهایی که همواره مطرح بوده، استفاده از الگوهای موفق امنیت مردمی است؛ همان‌گونه که شهید محمد بروجردی در کردستان و شهید شوشتری در سیستان و بلوچستان عمل کردند. آنان مردم و جوانان محلی را به میدان آوردند و از ظرفیت‌های بومی برای حل مسائل بهره گرفتند.

وکیل پور اظهار کرد: اگر کسی بخواهد درباره انقلاب اسلامی قضاوت کند، باید شرایط هشت سال دفاع مقدس و دهه‌ها فشار، تحریم و فتنه را نیز در نظر بگیرد. کشوری که می‌توانست در شرایط عادی با سرعت بیشتری پیشرفت کند، همواره با موانع و دشمنی‌های مختلف مواجه بوده است. با این حال، هر بار که دشمنان پایان کار نظام را پیش‌بینی کرده‌اند، مردم با حضور خود در صحنه نشان داده‌اند که همچنان پای انقلاب ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: نکته مهمی که مطرح شد این است که مشکلات اقتصادی می‌توانند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی شوند و باید برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد. همچنین وقتی گفته می‌شود مردم جلوتر از رهبری حرکت نمی‌کنند، منظور این است که مردم گوش به فرمان رهبری هستند و حرکت خود را بر اساس رهنمودهای ایشان تنظیم می‌کنند.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب بیان کرد: یک پیام، یک حرکت فرهنگی و یا با کنار هم جمع شدن مردم، اثرگذاری ایجاد می‌شود. ما هم صددرصد در جزیره قشم حضور داریم. شیعه و سنی در کنار هم هستیم و امروز در مدرسه برادران اهل سنت کنار یکدیگر نشسته‌ایم. این وحدت، دشمن را به شدت می‌سوزاند و عصبانی می‌کند؛ چون می‌دانند که خون ما با هم عجین شده و از همین جلسات و همدلی‌ها می‌ترسند.

وکیل پور ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند با ریختن خون ما می‌توانند مسیر را متوقف کنند، اما دیدند که خون‌های پاکی مانند خون شهید شوشتری طوفان به پا می‌کند. فهمیده‌اند که باید از راه‌های دیگری وارد شوند؛ از طریق شبهه‌سازی و جنگ افکار عمومی و برخی از این افراد از مراکزی که ظاهری مذهبی دارند پول جمع می‌کنند؛ خیرات و نذورات مردم را می‌گیرند و در نهایت در جیب رسانه‌های معاند می‌ریزند. اما در مقابل، انسان‌های مؤمن و آگاه ایستاده‌اند و می‌گویند همان‌گونه که گرمای آفتاب به همه می‌رسد، گرمای ایمان و حضور مردم نیز به همه خواهد رسید.

وی اظهار کرد: این حضور گسترده مردم حقیقتاً یک معجزه است. برای برگزاری بسیاری از مراسم‌ها باید مدت‌ها برنامه‌ریزی کرد؛ از محافل قرآنی گرفته تا برنامه‌های فرهنگی. اما با کمترین امکانات می‌بینیم که مردم خودجوش در خیابان‌ها حاضر می‌شوند.

نماینده ویژه رهبر انقلاب عنوان کرد: جوانان هرمزگان نیز در میدان ایستاده‌اند. همین بچه‌های این منطقه پای کار آمده‌اند و نشان داده‌اند که آماده فداکاری در راه آرمان‌های خود هستند. آنان می‌گویند قرار بود ما فدای رهبر شهید شویم، اما شما پیش‌تر از ما در میدان حاضر شدید.