وضعیت مساجد استان همدان ارزیابی دقیق شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر شنبه در جلسه شورای اقامه نماز استان همدان با حضور نماینده ولیفقیه در استان، با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه ترویج نماز، مسجد را «کانون اصلی فعالیتهای دینی، فرهنگی و مذهبی» دانست و اظهار کرد: بسیاری از نسلهای گذشته پیوند خود با نماز را در خانواده و مسجد محله تجربه کردهاند و این موضوع نشان میدهد مسجد همواره محور بوده و نباید از این جایگاه غفلت شود.
وی با اشاره به ضرورت پیشبینی و تجهیز نمازخانهها در مجتمعهای تجاری، ادارات، مدارس و مراکز خدماتی افزود: هرچند توجه به این فضاها یک تکلیف قانونی است، اما نباید تمرکز بر آنها موجب غفلت از نقش مرکزی مساجد شود؛ رونق فرهنگ نماز در گرو پویایی و روشن ماندن چراغ مساجد است.
استاندار همدان با اشاره به شکلگیری «قرارگاه ملی مسجد» در سال گذشته گفت: مقرر شده دستگاهها و نهادهایی مانند آموزشوپرورش، بهزیستی، هلالاحمر و بسیج برنامههای فرهنگی و اجتماعی خود را با محوریت مساجد و با هماهنگی ائمه جمعه دنبال کنند.
ملانوریشمسی همچنین به نقش اجتماعی مساجد اشاره کرد و ادامه داد: مساجد همواره مأمن مردم بودند و امروز نیز در قالب طرحهای محلهمحور، بخشی از خدمات حمایتی و توزیع اقلام اساسی با قیمت مناسبتر در مساجد انجام میشود که این اقدام، ارتباط مردم با مسجد را تقویت میکند.
وی خواستار ارزیابی دقیق وضعیت مساجد استان شد و تصریح کرد: تهیه آمار جامع از تعداد مساجد فعال، وضعیت اقامه نماز جماعت در وعدههای مختلف و میزان حضور ائمه جماعات ضروری است.
استاندار همدان تاکید کرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد باید با بهرهگیری از ظرفیت هنر، برای جذب نوجوانان و جوانان برنامهریزی مؤثرتری داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت فعالسازی مساجد روستایی گفت: فرمانداران و بخشداران در راهاندازی شورای اقامه نماز در روستاها باید توجه ویژهای به مسجد داشته باشند، چرا که پایداری جریان فرهنگی در روستاها به رونق مسجد وابسته است.
ملانوری شمسی در پایان بر همافزایی دستگاههای اجرایی برای رفع کاستیها و تقویت نقش مساجد تأکید کرد و گفت: باید با برنامهریزی منسجم، انگیزههای معنوی در جامعه بهویژه در میان نسل جوان تقویت شود.
