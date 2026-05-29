امام جمعه ایرانشهر: رعایت حال مستأجران از مصادیق واقعی تقواست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عیسی بزمانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: تقوا تنها به عبادات فردی محدود نمیشود، بلکه رسیدگی به مشکلات مردم و کمک به نیازمندان، از مهمترین جلوههای تقوای اجتماعی است.
امام جمعه ایرانشهر با اشاره به مشکلات معیشتی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوادهها افزود: صاحبخانهها میتوانند با رعایت حال مستأجران و کاهش فشارهای مالی، در این شرایط دشوار یاریگر مردم باشند و این همراهی، از مصادیق احسان و مسئولیتپذیری اجتماعی به شمار میرود.
وی در ادامه به سالروز ولادت امام هادی(ع) اشاره کرد و گفت: زیارت جامعه کبیره از ارزشمندترین میراثهای امام هادی(ع) و منشوری برای شناخت جایگاه امامت و ولایت است.
حجتالاسلام بزمانی تصریح کرد: سیره امام هادی(ع) نشان میدهد که انسان حتی در سختترین شرایط و محدودیتها نیز میتواند با اراده، ایمان و مقاومت، دشمنان را شکست دهد.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت عید غدیر خاطرنشان کرد: غدیر تنها متعلق به یک گروه یا جریان خاص نیست، بلکه پیامی جهانی برای هدایت جامعه بشری است و پذیرش ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) میتواند جامعه را از آسیبها و انحرافات حفظ کند.
امام جمعه ایرانشهر با بیان اینکه ترویج فرهنگ غدیر وظیفهای همگانی است، افزود: معارف غدیر و فرهنگ ولایت باید به نسلهای آینده منتقل شود تا جامعه اسلامی در مسیر وحدت، عدالت و هدایت باقی بماند.
وی در بخش پایانی سخنان خود به سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرد و اظهار داشت: مکتب امام راحل، مکتب ایستادگی در برابر تهدیدها، نفوذ دشمنان و عدم سازش با قدرتهای سلطهگر بود.
حجتالاسلام بزمانی همچنین از نقش رهبر معظم انقلاب در استمرار مسیر امام خمینی(ره) یاد کرد و گفت: رهبر انقلاب در طول سالهای گذشته با تأکید بر اصول و آرمانهای امام راحل، مسیر عزت و استقلال کشور را ادامه دادهاند و همواره بر حفظ هویت انقلابی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی تأکید داشتهاند.
