۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

امام جمعه ایرانشهر: رعایت حال مستأجران از مصادیق واقعی تقواست

ایرانشهر - امام جمعه ایرانشهر با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات معیشتی مردم، از صاحب‌خانه‌ها خواست در شرایط اقتصادی کنونی با مستأجران همراهی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: تقوا تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود، بلکه رسیدگی به مشکلات مردم و کمک به نیازمندان، از مهم‌ترین جلوه‌های تقوای اجتماعی است.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به مشکلات معیشتی و افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها افزود: صاحب‌خانه‌ها می‌توانند با رعایت حال مستأجران و کاهش فشارهای مالی، در این شرایط دشوار یاری‌گر مردم باشند و این همراهی، از مصادیق احسان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به شمار می‌رود.

وی در ادامه به سالروز ولادت امام هادی(ع) اشاره کرد و گفت: زیارت جامعه کبیره از ارزشمندترین میراث‌های امام هادی(ع) و منشوری برای شناخت جایگاه امامت و ولایت است.

حجت‌الاسلام بزمانی تصریح کرد: سیره امام هادی(ع) نشان می‌دهد که انسان حتی در سخت‌ترین شرایط و محدودیت‌ها نیز می‌تواند با اراده، ایمان و مقاومت، دشمنان را شکست دهد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت عید غدیر خاطرنشان کرد: غدیر تنها متعلق به یک گروه یا جریان خاص نیست، بلکه پیامی جهانی برای هدایت جامعه بشری است و پذیرش ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) می‌تواند جامعه را از آسیب‌ها و انحرافات حفظ کند.

امام جمعه ایرانشهر با بیان اینکه ترویج فرهنگ غدیر وظیفه‌ای همگانی است، افزود: معارف غدیر و فرهنگ ولایت باید به نسل‌های آینده منتقل شود تا جامعه اسلامی در مسیر وحدت، عدالت و هدایت باقی بماند.

وی در بخش پایانی سخنان خود به سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرد و اظهار داشت: مکتب امام راحل، مکتب ایستادگی در برابر تهدیدها، نفوذ دشمنان و عدم سازش با قدرت‌های سلطه‌گر بود.

حجت‌الاسلام بزمانی همچنین از نقش رهبر معظم انقلاب در استمرار مسیر امام خمینی(ره) یاد کرد و گفت: رهبر انقلاب در طول سال‌های گذشته با تأکید بر اصول و آرمان‌های امام راحل، مسیر عزت و استقلال کشور را ادامه داده‌اند و همواره بر حفظ هویت انقلابی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی تأکید داشته‌اند.

