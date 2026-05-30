رمزگشایی از جنایتی هولناک در یک بیمارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: در فروردین سال ۱۴۰۳ بود که ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به بیمارستان شفا، آن را به محاصره کامل نظامی درآورد. در طول مدت محاصره بیمارستان شفا غزه، صهیونیست‌ها هرگونه جنایتی را از قتل عام بیماران و مجروحان گرفته تا انهدام بخش‌های مختلف بیمارستان به اجرا گذاشتند. حمله به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از جنایات جنگی واضح و آشکار در قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود که صهیونیست‌ها در غزه بدون توجه به هشدارهای نهادهای جهانی به ارتکاب آن مشغول شدند. ارتش رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جامعه جهانی، بیمارستان شفا را با اقدامات جنایتکارانه و وحشیانه خود به مکانی جهنمی تبدیل کرد. طی روزهای محاصره این بیمارستان توسط ارتش رژیم صهیونیستی، بیماران و کادر درمان بیمارستان به اتهام حمایت از حماس، در داخل محیط بیمارستان اعدام شدند.

در همان مقطع زمانی، سازمان جهانی بهداشت وضعیت بیمارستان شفا در شمال غزه را عمیقا نگران‌کننده و وحشتناک توصیف کرد. مدیر بخش غزه در صلیب سرخ بین‌المللی نیز از وقوع یک فاجعه وحشتناک در غزه سخن گفت؛ وی تاکید کرد غیر نظامیان استدعای رسیدن به اماکن امن را دارند. مدیر بیمارستان شفا خاطرنشان کرد که بوی مرگ در فضای این بیمارستان به مشام می‌رسد و بیماران برای حفظ جان خود استمداد می‌طلبند!

با این توصیفات، ندای وجدان دولتمردان غربی به آنها نهیب نزد. در همان اثنا نیز رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و تروئیکای اروپایی، از ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه کشورهای کمک‌کننده ممانعت به عمل آورد و وضعیت اسفناکی را در غزه ایجاد کرد. به همین دلیل کشورهای بسیاری از جمله جمهوری اسلامی ایران نتوانستند کمک‌هایشان را به غزه ارسال نمایند. این وضعیت نشانه آشکاری است که رژیم سفاک صهیونیستی نه تنها اراضی فلسطینی بلکه تمامی اصول انسانی و قواعد بین‌المللی را نیز غصب کرده است!

حمله به بیمارستان شفا در شمال باریکه غزه و ورود نظامیان ارتش متجاوز رژیم صهیونیستی به این بیمارستان، جنایت جنگی‌ای است که رژیم یاد شده در سایه سکوت مرگبار آمریکا و کشورهای مدعی اروپایی مرتکب شد. در جامعه بین‌الملل معاصر، قواعد بنیادین بشردوستانه به عنوان اصول تخطی‌ناپذیر تلقی شده و برخی از اصول آن مانند اصل تفکیک اماکن نظامی از غیرنظامی‌ به درجه آمریت رسیده است.

امدادگران در واقع کارگزاران و خادمان بشریت هستند که مصونیت آنها در عرصه مخاصمات همواره مورد حمایت قواعد بین‌المللی قرار داشته است. کادر پزشکی برای حفظ کرامت انسان و حمایت از حقوق بشردوستانه تلاش می‌کنند و پرواضح است که تهاجم مستقیم به آنها یکی از عینی‌ترین مصادیق جنایت جنگی است که وفق مفاد اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مورد شناسایی قرار گرفته است.

ادعاهای ساختگی و صحنه‌سازی‌های دروغین از فعالیت مراکز مقاومت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تنها پوششی بود که بهانه لازم برای تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را فراهم می‌ساخت. این در حالی است که کادر پزشکی در جریان عملیات امدادی خود نه تنها مصون از تعرض هستند بلکه هرگونه بازداشت خودسرانه و ممانعت آنان از دسترسی به بیماران و اخلال در فرآیند درمان نیز به مثابه جنایت جنگی، قابلیت پیگرد کیفری در محاکم بین‌المللی را دارد.

جای بسی تاسف است که در قرن ۲۱ میلادی و هنگامی‌که مقامات صهیونیستی در اظهارات رسمی خود از پاکسازی قومیتی و کوچ اجباری ساکنین غزه سخن به میان می‌آورند، هیچ واکنشی از سوی مدعیان حقوق بشر دیده نمی‌شود. قواعد حقوق بشردوستانه که قرار بود حافظ کرامت انسان باشند، در حال قربانی شدن در مسلخ سیاست دوگانه آمریکا و اروپا هستند و بدیهی‌ترین اصول مخاصمات مسلحانه همچون عدم تعرض به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دیگر حساسیت دولت‌های یادشده را برنمی‌انگیزاند!