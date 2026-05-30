خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - معصومه مجدم: در معادلات پیچیده رسانه‌ای امروز آنچه یک برنامه را از تولید صرف به جریان‌سازی ارتقا می‌دهد، نه تجهیزات خیره کننده که جوهره انسانی و نبوغ نهفته در دل جوانانی است که به رسالت خود ایمان دارند. برنامه‌ «الامه» بیش از آنکه تنها یک خروجی تصویری از صدا و سیمای مرکز خوزستان باشد نمادی از یک گذار جسورانه است؛ گذاری از محدودیت‌های امکانات به وسعت تأثیرگذاری.

امروز در حالی که بسیاری از مراکز تولیدی در سایه‌ رویکردهای سنتی به حاشیه می‌روند، «الامه» و تلاش‌های مجموعه‌ «۲۴۷» پرده از حقیقتی تازه برداشته‌اند؛ اینکه ایمان به محتوا و خلاقیت جوانانه می‌تواند در اتاق‌های ساده با نورپردازی‌های بی‌پیرایه، مخاطبانی را تا آن سوی مرزها و در پهنه فضای مجازی با خود همراه کند.

در روزهایی که جنگ رمضان باعث به وجود آمدن یکی از مهم‌ترین میدان‌های روایت، تحلیل و تبیین در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل شده بود، یک مجموعه رسانه ای به نام «مجموعه ۲۴۷» وابسته به اداره کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان با تولید و انتشار ۱۵ برنامه متنوع، حضوری پررنگ و چندلایه در عرصه رسانه‌ای داشت. این مجموعه با تکیه بر ظرفیت نیروهای جوان، خلاق و متخصص، تلاش کرد از زاویه‌های مختلف به جنگ بپردازد؛ از تحلیل حقوقی و بین‌المللی گرفته تا روایت مردمی، نگاه قرآنی، تولیدات هنری، طنز، رصد فضای مجازی و پوشش میدانی.

آنچه فعالیت‌های «مجموعه ۲۴۷» را متمایز می‌کند، فقط تعدد برنامه‌ها نیست؛ بلکه تنوع قالب‌ها و نگاه‌هاست. از پادکست و برنامه تلویزیونی گرفته تا تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی، گفتگوهای قرآنی، بررسی معاهدات بین‌المللی، روایت‌های میدانی و حتی برنامه‌های طنز و اجتماعی، همگی نشان می‌دهد که این مجموعه توانسته در متن یک رخداد مهم به یک قرارگاه رسانه‌ای فعال و شبانه‌روزی در خوزستان تبدیل شود؛ قرارگاهی که معنای نامش را هم دقیقاً در همین مأموریت خلاصه کرده است: ۲۴ ساعت و هفت روز هفته در حال تولید، روایت و انتشار است.

یکی از برنامه های تولید شده در مجموعه ۲۴۷، ویژه برنامه «الامه» بود که به کنش های فضای مجازی و حقیقی کشورهای حوزه عربی در خصوص جنگ رمضان ایران و جبهه مقاومت می پرداخت، توسط مرکز رسانه روایت خوزستان تولید شده است. این برنامه با حضور کارشناسان فرهنگی و پژوهشگران جهان اسلام و اساتید دانشگاه در حوزه سیاست بین الملل در ۱۰ اپیزود تهیه شده است. برنامه «الامه» با مجری گری احسان سعدی روزهای دوشنبه و چهارشنبه از شبکه یک سیما و سیمای مرکز خوزستان پخش شد.

این برنامه تنها یک ویژه‌برنامه برای بازه‌ زمانی خاص نبود؛ «الامه» یک فتوح رسانه‌ای بود که نشان داد خوزستان با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و نخبگان جوانش، نه تنها دروازه تاریخی تشیع که اکنون می‌تواند دروازه‌ صدور گفتمان انقلاب اسلامی به جهان عرب باشد. تقدیری که از عوامل این برنامه به عمل آمد نه فقط یک تکریمِ معمول که رسمیت بخشیدن به الگویی از مدیریت است که در آن کشف استعداد و بها دادن به نسل نو اولویت نخست است.

در ادامه‌ این گزارش روایتی از مسیر شکل‌گیری «الامه» و نگاه صاحبنظرانی را می‌خوانیم که این تجربه را الگویی تراز برای آینده‌ی رسانه‌ی ملی می‌دانند.

شکل گیری اعتماد به نسل جوان

حجت الاسلام میلاد امینی موحد مدیر مرکز رسانه اداره کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت درک صحیح از پیام رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم توجه به جوانان مؤمن و انقلابی، بیان کرد: اگر در مجموعه خود توانسته باشیم به جامعه و مسئولانی که نسبت به حوزه فرهنگ و رسانه وظیفه دارند، برسانیم که پیام حضرت آقا درست بوده است، پیروز شده ایم اما اگر اشتباه متوجه شوند و تصورشان این باشد که برنامه برای فرد ساخته شده، باخته‌ایم.

تهیه کننده ویژه برنامه الامه ادامه داد: زمانی برنده هستیم که صدای نسل خود یعنی دهه شصتی‌ها، هفتادی‌ها و هشتادی‌ها باشیم. این‌ها باید پای کار باشند و جنگ را روایت کنند؛ مگر شهید آوینی، شهید باقری و شهید شمخانی در زمان جنگ چند سال سن داشتند؟ اگر الان بر خط نزنیم و فعالیت نکنیم، زمانی می‌رویم که پیر شده‌ایم و دیگر توان انجام کار نیست؛ لذا تصورم این است که اعتماد به قشر جوان متعهد و انقلابی در حال شکل‌گیری است.

وی با بیان اینکه نگاه این جوان‌ها اصلاً مبتنی بر امکانات نیست، تصریح کرد: شعار ما همان شعار شهید تهرانی‌مقدم است؛ فقط انسان‌های ضعیف هستند که به اندازه امکانات خود کار می‌کنند، آدم‌های قوی می‌گویند با هر امکاناتی که وجود دارد باید کار را ساخت. این نسل به عقیده بنده موفق هستند و نسبت به آینده بسیار امیدواریم.

حجت‌الاسلام امینی‌موحد با اشاره به فقدان رهبر فقید انقلاب گفت: ما رهبر بزرگی را از دست دادیم که تنها امام و رهبر نبودند بلکه حامی و پشتیبان جوانان مؤمن و انقلابی بودند و حرف‌های ایشان همیشه برای ما انگیزه بود اما خداوند مسیر ولایت را بر ما نبسته است و آیت الله سید مجتبی حتماً مسیر رهبر شهید را ادامه خواهند داد و ما سرباز ایشان هستیم لذا باید محکم‌تر از قبل پای کار باشیم.

اردشیر میدانی معاون صدا و سیمای مرکز خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از عوامل برنامه «الامه»، بیان کرد: حجت‌الاسلام امینی‌موحد مدیر مرکز رسانه تبلیغات اسلامی استان خوزستان و مجموعه‌ای که با وی کار می‌کنند، همیشه کارنامه درخشانی دارند و زحماتی که کشیدند بر کسی پوشیده نیست، امیدوارم در آینده نیز شاهد کارهای فاخر و ماندگار این افراد باشیم.

وی با اشاره به نحوه نظارت بر تولیدات رسانه‌ای گفت: شرایط محوله صدا و سیما بر کسی پوشیده نیست؛ در همین راستا، جلسه‌ای تحت عنوان ارزیابی صورت می‌گیرد که برنامه با شاخص‌هایی سنجش می‌شود و سپس نمره‌ای داده می‌شود و متناسب با آن، اقداماتی صورت می‌گیرد.

تولید برنامه های فاخر

سید حمید موسوی مشاور طرح ویژه برنامه الامه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نقش نیروی انسانی در جریان تولیدات رسانه‌ای اظهار کرد: تقدیر و ارج نهادن به افرادی که برنامه‌سازی می‌کنند یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اساسی یک مرکز و مدیر است زیرا به عنوان مسئول برنامه نباید پس از تولید و پخش بگوییم کار تمام شد بلکه باید قدردان عوامل، به‌ویژه نسل جوان باشیم.

وی افزود: عامل انسانی از مهم‌ترین مؤلفه‌های برنامه‌سازی است، جوانان ضامن آینده ما، پایه‌های اساسی و شکل‌دهنده رسانه ملی در آینده هستند؛ جوانان «۲۴۷» بدون چشم‌داشت و انتظار تشویق، در دو جنگ تحمیلی «۱۲روزه» و «رمضان» فعالیت داشتند و البته در تهیه و تدوین برنامه «الامه» و تولیدات «۲۴۷» بسیار خوب عمل کردند.

این مستندساز خوزستانی با بیان اینکه اهمیت برنامه‌سازی بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: در روزهای خاصی مثل دفاع مقدس و ایام جنگ، این ضرورت را دوچندان می‌دانیم زیرا جامعه در چنین شرایطی به تبیین و انعکاس شرایط روز نیاز دارد که این اتفاق به شکل بسیار خوبی در مرکز رسانه خوزستان رخ داد؛ جمعی از جوانان متعهد و کاربلد دور هم جمع شده و برنامه‌سازی کردند.

وی تاکید کرد: گروهی تحت عنوان «۲۴۷» شکل گرفت و برنامه های فاخری تولید شد، همچنین برنامه «الامه» به شکل بسیار زیبایی تهیه و تولید شد.

موسوی با تاکید بر اینکه برنامه تنها خروجی نیست، گفت: پیش‌تولید اعم از انتخاب کارشناس مناسب، مجری مناسب و... از مؤلفه‌های مهم هستند که این موارد به صورت مطلوبی توسط جوان‌های علاقه‌مند به برنامه‌سازی در مکانی با امکانات محدود با نورپردازی ساده، انجام شد و موفق به برنامه‌سازی شدند.

نقاط قوت برنامه

محمد امین سواری کارشناس مسائل کشورهای عربی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنده در برنامه های متعدد استانی و شبکه های خارج از کشور مثل عراق حضور داشتم، بسیار خرسندم که مهمان برنامه «الامه» بودم زیرا نظم و ساختاری که برنامه داشت بسیار وجیه بود و تنها در ظواهر که ناشی از خوش سلیقگی دست اندرکاران بود خلاصه نمی شد بلکه در بُعد محتوایی هم اینگونه بود.

کارشناس مسائل کشورهای عربی، ویژه برنامه الامه را از فتوحات بخش سیما برشمرد و ادامه داد: تولیدات متنوعی در صدا و سیما وجود دارد اما «الامه» نقاط قوت هایی داشت که از جمله موارد می توان به پیوست مجازی اشاره کرد چرا که علاوه بر پخش از صدا و سیمای مرکز خوزستان در فضای مجازی به آن ضریب داده شد و محتواهایی که نیاز بود عنوان شوند در فضای مجازی بسیار خوب به آن ها پرداخته شد.

وی به بازخوردهای مخاطبان اشاره و عنوان کرد: بنده از زمان پخش برنامه ضبط شده ای که در آن حضور داشتم مطلع نبودم اما از دوستان بازخورد خوب و مناسبی دریافت کردم به گونه ای که برخی دوستانم که خارج خوزستان هستند از طریق پلتفرم تلوبیون برنامه را تماشا کرده و بازخوردهای ارزنده ای ارائه کردند.

سواری ادامه داد: چیزی که به درستی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و همه باید به آن سمت حرکت کنیم، محتوا بود که یک اتفاق مبارکی در این راستا رقم خورد.

حضور مردم بدل زدن به رسانه های خارجی

علی نواصر مدیر خبرگزاری مهر در استان خوزستان نیز در مراسم تقدیر از عوامل ساخت برنامه «الامه» با بیان اینکه درصد قابل توجهی از جنگ، رسانه ای است، بیان کرد: واقعیت این است که جریان اصلی رسانه دست غرب است و آنها آنگونه که منافعشان ایجاب می کند، شرایط را برای مردم منعکس می کنند اما اتفاقی که در جنگ رمضان رخ داد و می توان گفت به نوعی به رسانه های غربی بدل زده شد، حضور مردم در میدان بود زیرا این موضوع نه قابل سانسور بود و نه قابل کتمان.

وی افزود: از سوی دیگر این حضور بی سابقه که در دنیا بی نظیر بود باید به بهترین شکل ممکن منعکس می شد، در این زمینه فضای مجازی و در راس آن مرکز رسانه خوزستان بسیار خوب عمل کردند، فعالیت ها خوب صورت گرفت و تولیدات بسیار زیاد گروه «۲۴۷»در فضای مجازی دیده می شد.

مدیر خبرگزاری مهر در خوزستان با تاکید بر اینکه در کنار حوادث ناگوار و اتفاقات تلخ جنگ سوم که منجر به شهادت قائد امت و تعداد زیادی از فرماندهان شد، این جنگ رویش هایی نیز داشت، گفت: پس از جنگ تحمیلی اول، شاهد یک خودکفایی بسیار خوب در زمینه صنایع و تجهیزات نظامی بودیم که ثمرات آن امروز در جنگ تحمیلی سوم به خوبی قابل مشاهده است به گونه ای که امروز همه دنیا، ایران را به عنوان یک قدرت نظامی می شناسند.

وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی سوم نیز شاهد رویش خوبی در حوزه رسانه بودیم به گونه ای که در کنار عملکرد خوب بُعد نظامی، عملکرد خوب رسانه ای را نیز شاهد بودیم و یکی از اتفاقات مبارک و رویش هایی که رخ داد شکل گیری مجموعه «۲۴۷» در مرکز رسانه تبلغات اسلامی استان خوزستان با حضور جوانان انقلابی و تولیدات فاخرشان بود که باید آن را با قدرت ادامه داد زیرا طبق فرموده قائد شهید، «خرمشهرها در پیش است» .

نواصر با اشاره به اینکه در طول جنگ رمضان، مردم کشورهای عربی و اسلامی برخلاف سران آنها، در دفاع از حقانیت و اقتدار کشورمان در شبکه های اجتماعی سنگ تمام گذاشتند، اظهار کرد: بر همین اساس لازم بود برای مخاطبان کشورهای عربی و مسلمان تولیداتی ساخته شود؛ ویژه برنامه «الامه» که اسم زیبا و مناسبی برای آن برگزیده شده چرا که واقعا مردم ایران در این شرایط یک امت واقعی بودند، در این زمینه بسیار خوب عمل کرد؛ به خوبی بین مردم کشورهای عربی و مسلمان باز نشر داده شد و در فضای مجازی واکنش ها نسبت به این برنامه بسیار مثبت بود.

امیر بهادری مسئول هماهنگی برنامه الامه نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه فضای مجازی گفت: تمام توان خود را به کار بستیم تا در بسترهای نوین رسانه‌ای به بهترین نحو به مخاطبان خدمت‌رسانی کنیم. در این راستا با اتکا به شبکه ارتباطی که پیش‌تر ایجاد شده بود، موفق شدیم برنامه «الامه» را در گستره وسیع‌تری از شهرهای عرب نشین استان خوزستان توزیع کرده و به دست مخاطبان هدف برسانیم.

وی با تبیین عوامل موفقیت این برنامه در فضای مجازی گفت: دیده شدنِ آثار در فضای مجازی، اتفاقی نیست بلکه محصولِ یک زنجیره منسجم است. اگر از محتوایی قوی بهره‌مند نبودیم، محوریت‌های برنامه به‌درستی چیده نمی‌شد و کارگردانیِ اثر از دقت لازم برخوردار نبود، قطعاً این میزان از بازخورد و دیده شدن در فضای مجازی حاصل نمی‌شد. در واقع، این استقبالِ مخاطبان، تأییدی بر کیفیتِ فرم و محتوای برنامه است.

محمدحسین مقدم‌رجا کارگردان برنامه «الامه» نیز اظهار کرد: شاید از نگاه مخاطبان، برنامه «الامه» تنها در قالب مجموعه‌ای از عوامل شناخته شود اما حقیقت این است که در پشت صحنه، گروهی به‌صورت روزانه درگیر اجرای برنامه‌های متعدد و متنوعی از جمله «فکت‌چک»، «شنوبین» و تجمع‌های شبانه بودند. برنامه «الامه» در دلِ همین هیاهو و حجم بالای تولیدات رسانه‌ای، شکل گرفت و به سرانجام رسید.

وی ادامه داد: اگر زمان پیش‌تولید را در نظر نگیریم، شاهد بودیم که مدت زمانِ تولیدِ خودِ برنامه، از زمانِ خروجی‌های نهایی آن کمتر شد؛ به‌گونه‌ای که تنها در بازه زمانی هفت روزه، موفق شدیم ۱۰ برنامه را آماده و تحویلِ پخش کنیم.

مقدم‌رجا، راز موفقیت این برنامه را در ترکیب هوشمندانه عوامل اجرایی دانست و تصریح کرد: با بهره‌گیری از مشورت‌ها، حمایت‌ها و حضورِ مهمانان ارزشمند، به یک ترکیبِ برنده دست یافتیم. این ترکیب، تلفیقی بود از تجربیاتِ راهبردی و محتواییِ پیشکسوتان و بزرگان، که با خلاقیت و استعدادِ نسل جوان، در هم آمیخته و اثری موفق را خلق کرد.

در نهایت، «الامه» را نمی‌توان صرفاً یک برنامه تلویزیونی یا محصولی مناسبتی دانست؛ این تجربه، تجلیِ باوری عمیق به ظرفیت انسان‌هایی بود که در دل محدودیت‌ها، افق‌های بزرگ‌تری را پیش چشم گشودند. آنچه در خوزستان و در بستر فعالیت‌های مجموعه «۲۴۷» شکل گرفت، نشان داد که اگر میدان به جوانان مؤمن، خلاق و مسئولیت‌پذیر سپرده شود، می‌توان از ساده‌ترین امکانات، مؤثرترین روایت‌ها را ساخت و صدایی را از یک نقطه جغرافیایی به گستره‌ای فراتر از مرزها رساند. «الامه» در این معنا، تنها یک برنامه نبود؛ نشانه‌ای روشن از زنده بودن روح ابتکار، تعهد و امید در جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی بود.

شاید مهم‌ترین دستاورد این تجربه، نه فقط بازخوردهای مثبت و دیده‌شدن در فضای مجازی و تلویزیون بلکه تثبیت یک الگوی موفق در مدیریت فرهنگی و رسانه‌ای باشد؛ الگویی که در آن، اعتماد به نسل جوان، محور تولید و پیش‌برنده جریان‌سازی است.