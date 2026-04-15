«مجموعه ۲۴۷» چگونه در جنگ روایت ها درخشید

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در روزهایی که جنگ رمضان باعث به وجود آمدن یکی از مهم‌ترین میدان‌های روایت، تحلیل و تبیین در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل شده بود، یک مجموعه رسانه ای به نام «مجموعه ۲۴۷» وابسته به اداره کل تبلیغات اسلامی استان خوزستان با تولید و انتشار ۱۵ برنامه متنوع، حضوری پررنگ و چندلایه در عرصه رسانه‌ای داشت. این مجموعه با تکیه بر ظرفیت نیروهای جوان، خلاق و متخصص، تلاش کرد از زاویه‌های مختلف به جنگ بپردازد؛ از تحلیل حقوقی و بین‌المللی گرفته تا روایت مردمی، نگاه قرآنی، تولیدات هنری، طنز، رصد فضای مجازی و پوشش میدانی.

آنچه فعالیت‌های «مجموعه ۲۴۷» را متمایز می‌کند، فقط تعدد برنامه‌ها نیست؛ بلکه تنوع قالب‌ها و نگاه‌هاست. از پادکست و برنامه تلویزیونی گرفته تا تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی، گفتگوهای قرآنی، بررسی معاهدات بین‌المللی، روایت‌های میدانی و حتی برنامه‌های طنز و اجتماعی، همگی نشان می‌دهد که این مجموعه توانسته در متن یک رخداد مهم به یک قرارگاه رسانه‌ای فعال و شبانه‌روزی در خوزستان تبدیل شود؛ قرارگاهی که معنای نامش را هم دقیقاً در همین مأموریت خلاصه کرده است: ۲۴ ساعت و هفت روز هفته در حال تولید، روایت و انتشار. در ادامه گزارش برنامه هایی که در این روزهای از سوی این مجموعه رسانه ای تولید شد را مرور کرده ایم.

شنوبین

«شنوبین» برنامه ای با ساختاری پادکستی به مرور وقایع ۸۰ سال اخیر از پایان جنگ جهانی دوم تا جنگ رمضان می‌پردازد و تلاش می‌کند یک روایت تاریخی و تحلیلی از روندهای منتهی به این رخداد ارائه دهد. شنوبین از جمله برنامه‌هایی است که هم در کانال ۲۴۷ و هم در سایت مجموعه منتشر شده و نقش مهمی در زمینه‌سازی ذهنی مخاطب دارد.

«آیت فتح»

«آیت فتح» از تولیدات خلاقانه این مجموعه است که با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده و آیات قرآن مرتبط با نصرت، پیروزی و یاری الهی را با فضای جنگ رمضان تطبیق می‌دهد. این برنامه، پیوندی میان معارف قرآنی و تحولات روز برقرار می‌کند و با زبانی نو، مفهوم مقاومت و امید را بازخوانی می‌کند.

فکت‌چک

«فکت‌چک» برنامه ای با رویکردی حقوقی و تحلیلی، ادعاها و تهدیدهای مطرح‌شده درباره جنگ رمضان را بررسی می‌کند. موضوعاتی مثل حمله به نیروگاه‌ها، بستن تنگه هرمز یا مباحث مربوط به حاکمیت و معاهدات بین‌المللی، در این برنامه از منظر حقوق جنگ و کنوانسیون‌های بین‌المللی واکاوی می‌شود.

روایت اندیشه

«روایت اندیشه» برنامه ای کوتاه، علما، فضلا و طلاب استان درباره آیات نصر و پیروزی و همچنین ویژگی‌های رهبر انقلاب از منظر قرآن گفتگو می‌کنند. روایت اندیشه تلاشی است برای پیوند دادن نگاه دینی و قرآنی با شرایط روز و تقویت بُعد فکری و اعتقادی مخاطب.

روایت حماسه

این برنامه به سراغ شاعران برجسته استان، از جمله دکتر آل‌کثیر، رفته و شعرهای حماسی و مرتبط با جنگ رمضان را بازتاب می‌دهد. روایت حماسه، وجه هنری و ادبی مقاومت را برجسته می‌کند و به زبان شعر، احساس جمعی مردم را ثبت می کنید.

فوکوس

فوکوس با رویکرد طنز به وقایع جنگ می‌پردازد و به دلیل آزادی عمل بیشتر نسبت به قالب‌های رسمی صداوسیما، توانسته لحنی متفاوت و جذاب داشته باشد. این برنامه با اجرای آقای مصلح، یکی از نمونه‌های موفق استفاده از طنز برای تحلیل و روایت رخدادهای روز است.

روایت مهر

این برنامه با حضور روانشناس، به موضوع مواجهه خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان، با شرایط جنگ می‌پردازد. «روایت مهر» بر مدیریت اضطراب، حفظ آرامش و جلوگیری از انتقال استرس به کودکان تمرکز دارد و از برنامه‌های مهم و کاربردی مجموعه به شمار می‌رود.

نواهای وطن

این برنامه به سرودها و آثار انقلابی منتشرشده در این ایام می‌پردازد و همچنین اخبار گروه‌های سرود را پوشش می‌دهد. «نواهای وطن» نقش مهمی در ثبت فضای هنری و سرودی مقاومت ایفا می‌کند.

جستار

برنامه «جستار» با رویکردی تحلیلی و رسانه‌ای، به رصد و بررسی فضای مجازی در سطح بین‌الملل، به‌ویژه در جهان عرب می‌پردازد. این برنامه با اجرای احمد خنیفر، که سابقه همکاری و شناخت از رسانه‌های منطقه‌ای از جمله شبکه الجزیره را دارد، تلاش می‌کند بازتاب‌های رسانه‌ای جنگ رمضان را در افکار عمومی عرب‌زبان دنبال کند و تصویری دقیق‌تر از جریان‌های خبری و روایت‌های حاکم بر این فضا ارائه دهد.

وارونگی

«وارونگی» برنامه‌ای با نگاه حقوقی و بین‌المللی است که به بررسی معاهدات، کنوانسیون‌ها و قواعد حاکم بر جنگ می‌پردازد. در این برنامه، موضوعاتی مانند «حمله پیش‌دستانه»، تهدید به حمله به زیرساخت‌ها، یا ادعاهای سیاسی و نظامی مطرح‌ شده در جریان جنگ رمضان، از منظر حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌شود. اجرای این برنامه بر عهده یکی از دانشجویان وزارت خارجه است و همین مسئله به آن حالتی تخصصی و مستند داده است.

روایت حضور

برنامه «روایت حضور» به پوشش میدانی تجمعات، اجتماعات و صحنه‌های مردمی مرتبط با جنگ رمضان می‌پردازد و تلاش می‌کند نبض خیابان و میدان را به‌صورت لحظه‌به‌لحظه ثبت کند. این برنامه با تمرکز بر حضور مردم در صحنه‌های مختلف، از مراسم‌ها و گردهمایی‌ها گرفته تا حرکت‌های خودجوش مردمی، تصویری زنده و واقعی از همراهی و همبستگی اجتماعی در روزهای حساس جنگ ارائه می‌دهد.

کف میدون

برنامه «کف میدون» همان‌طور که از نامش پیداست، دوربین بی‌واسطه و گزارشگرِ متن حوادث در تجمعات مردمی است. این برنامه با رویکردی پویا و گزارشی، به دل اجتماعات و راهپیمایی‌های مردم خوزستان در حمایت از جبهه مقاومت و جنگ رمضان می‌رود تا شور، شعور و واکنش‌های لحظه‌ای مردم را ثبت کند.

روایت ایران قوی

برنامه «روایت ایران قوی» با هدف تبیین دستاوردها و نمایش اقتدار ملی در ابعاد مختلف تولید شده است. این برنامه که به‌صورت یک‌روزدرمیان از آنتن شبکه‌های سراسری (شبکه یک و شبکه قرآن) پخش می‌شود، تلاش می‌کند تا با نگاهی کلان، مؤلفه‌های قدرت ایران در حوزه‌های دفاعی، سیاسی و اجتماعی را در بستر تحولات جنگ رمضان روایت کند.