بانک صادرات؛ پیشران تأمین مالی زنجیره سلامت در اقتصاد بازسازی و پساجنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، قربان اسکندری، سرپرست بانک صادرات ایران، طی بازدید از شرکت پخش فردوس، بر ضرورت مشارکت فعال و پیوسته نظام بانکی در پشتیبانی از حوزه سلامت به عنوان یکی از پیشنیازهای اساسی رشد و تعالی اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: بهرهمندی از جامعهای سالم و پویا، پایه و اساس پیشرفت در تمامی عرصههای اقتصادی است. تامین زنجیره پیشگیری، دارو و درمان، ارتباط مستقیم و گستردهای با تحقق اهداف توسعهای کشور دارد.
وی با اشاره به لزوم فراگیری پروژههای سلامت با تمرکز بر شهرها و روستاهای کمبرخوردار، افزود: مشارکت اثرگذار و راهبردی بانک صادرات ایران در حوزههای درمانی، یکی از محورهای اصلی چشمانداز این بانک است. ما آمادهایم تا فراتر از ارائه بستههای جامع مالی، در طرحهای توسعهای سلامت سرمایهگذاری کنیم تا سلامت جامعه، بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته، تضمین شود.
این رویکرد، تجلی بانکداری توسعهای است که در دوره پساجنگ، با حمایت از بخش خصوصی، تأمین مالی تولید و صنایع پیشران و جذب سرمایههای داخلی، به دنبال بازگشت سرمایه به مدار اقتصاد مولد و جهش اقتصادی پایدار است.
مجید زجاجی، مدیرعامل شرکت پخش فردوس نیز ضمن قدردانی از رویکرد مسئولانه و راهبردی بانک صادرات ایران، به سابقه بیش از چهار دهه فعالیت این شرکت در تأمین شبکه دارویی کشور اشاره کرد و آن را یکی از بازیگران اصلی و برتر صنعت دارو دانست. وی ابراز امیدواری کرد که همکاری دوجانبه با بانک صادرات ایران، در قالب یک مشارکت راهبردی، به توسعه هرچه بیشتر زنجیره سلامت در سطح ملی منجر شود.
در این بازدید، مهدی اقبالیراد نائبرئیس هیئتمدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب و محمد کیایی مدیر امور شعب استان تهران و البرز نیز حضور داشتند و ضمن مرور اقدامات بانک در حوزه بهداشت و درمان، بر آمادگی بانک برای ایفای نقش محوری در تأمین مالی پروژههای ملی و زیرساختی با اولویت سلامت و تولید دانشبنیان تاکید کردند.
این رویداد، نمونهای روشن از نقش نظام بانکی، بهویژه بانک صادرات ایران، در تثبیت اقتصاد پساجنگ و هدایت منابع مالی به سمت بخشهای کلیدی و پیشران توسعه پایدار است.
نظر شما