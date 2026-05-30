به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روند بازگشت دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسیارشد و دکتری) به محیطهای دانشگاهی از امروز، شنبه نهم خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شد. در حالی که کلاس ها برای دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری در بسیاری از دانشگاهها حضوری شده است، آموزش در مقطع کارشناسی همچنان در بستر مجازی دنبال میشود.
جزئیات و نحوه فعالیت آموزشی برخی از دانشگاههای مطرح کشورکه از امروز حضوری می شوند به شرح زیر است :
دانشگاه تهران
بنا براعلام معاونت آموزشی دانشگاه تهران، کلاسهای مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکتری عمومی دامپزشکی از امروز به صورت حضوری برگزار میشود. آموزش مقطع کارشناسی همچنان مجازی است؛ با این حال، دروس عملی و کارگاهی این مقطع، در صورت نیاز و با هماهنگی استاد، بهصورت فشرده و حضوری برگزار خواهد شد. همچنین به دانشجویانی که پیشتر درخواست حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات داشتند، فرصت لغو این درخواست داده شده است.
دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علم و صنعت
در دانشگاه فردوسی مشهد، دروس تحصیلات تکمیلی بهصورت حضوری از امروز از سر گرفته شده و دانشجویان غیربومی برای اسکان در خوابگاه فراخوانده شدند. البته برخی دروس تحصیلات تکمیلی که تعداد دانشجویان کارشناسی در آنها بالاست، همچنان مجازی باقی میمانند.
دانشگاه علم و صنعت نیز ضمن اعلام حضوری شدن کلاسهای ارشد و دکتری، به دانشکدهها اجازه داد تا در صورت فراهم بودن زیرساختها، بازه ۱۵ تا ۳۰ تیرماه را به برگزاری دورههای فشرده حضوری برای دانشجویان کارشناسی اختصاص دهند.
دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه خوارزمی
دانشگاه علامه طباطبائی تأکید کرده است که علاوه بر حضوری شدن کلاسهای تحصیلات تکمیلی، تمامی امتحانات پایانترم این مقطع نیز به صورت حضوری خواهد بود، اما کلاسهای کارشناسی تا اطلاع ثانوی به صورت برخط ادامه مییابد. دانشگاه خوارزمی نیز رویه مشابهی را در پیش گرفته و فعالیت حضوری را صرفاً محدود به دورههای تحصیلات تکمیلی اعلام کرده است.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه مازندران
هر دو دانشگاه مذکور اعلام کردند کلاسهای مقاطع کارشناسیارشد و دکتری از امروز مطابق برنامهریزی قبلی به صورت حضوری برگزار میشود. در دانشگاه مازندران نیز برگزاری دروس عملی و کارگاهی مقطع کارشناسی به صورت حضوری و فشرده، مشروط به تشخیص گروه آموزشی و فراهم بودن امکانات، بلامانع اعلام شده است.
دانشگاه صنعتی شریف؛ استثنای فعلی
در میان دانشگاههای مذکور، دانشگاه صنعتی شریف تنها مرکزی است که با وجود تصمیم اولیه، حضوری شدن کلاسها از امروز ۹ خرداد را به تعویق انداخت. طبق اطلاعیه معاونت آموزشی این دانشگاه، به دلیل عدم فراهم بودن خدمات اینترنت و زیرساختهای رفاهی پایدار، تمامی کلاسها تا زمان رفع موانع همچنان به صورت مجازی برگزار خواهد شد. با این حال، دانشجویان تحصیلات تکمیلی همچنان امکان درخواست برای تردد یا اسکان در خوابگاه (بدون تسهیلات رفاهی) را خواهند داشت.
در اکثر دانشگاههای کشور، کلاسهای تئوری مقطع کارشناسی تا پایان نیمسال جاری همچنان به صورت الکترونیکی (آنلاین) پیگیری خواهد شد و جزئیات دقیقترِ دروس عملی و کارگاهی از طریق سامانههای داخلی هر دانشگاه به اطلاع دانشجویان میرسد.
نظر شما