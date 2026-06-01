به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه جامع انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای، نحوه فعالیت‌های آموزشی در ادامه نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «پیرو بخشنامه شماره ۲/۳۸۷۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف تمهید مقدمات برگزاری حضوری کلاس‌ها، تصمیمات لازم برای آماده‌سازی شرایط جدید در دانشگاه اتخاذ شده است.»

برگزاری حضوری کلاس‌ها و امتحانات

بر اساس این گزارش، جزئیات فعالیت‌های آموزشی این مقاطع به شرح زیر است:

کلاس‌های آموزشی: از روز شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، تمامی کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی مطابق با تقویم و برنامه روزشمار آموزشی دانشگاه به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

دفاع از پایان‌نامه: جلسات دفاع از پایان‌نامه‌ها طبق روال قبل از دوران غیرحضوری، به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

امتحانات پایان‌ترم: تمامی امتحانات پایان‌ترم مقاطع تحصیلات تکمیلی به‌صورت حضوری و در محل دانشگاه برگزار می‌گردد.

خدمات رفاهی و اسکان

در بخش دیگری از این اطلاعیه، در خصوص وضعیت اسکان و خدمات رفاهی دانشجویان تأکید شده است که جزئیات و نحوه ارائه این خدمات، متعاقباً توسط معاونت دانشجویی دانشگاه جامع انقلاب اسلامی اطلاع‌رسانی خواهد شد.