به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه جامع انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیهای، نحوه فعالیتهای آموزشی در ادامه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «پیرو بخشنامه شماره ۲/۳۸۷۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف تمهید مقدمات برگزاری حضوری کلاسها، تصمیمات لازم برای آمادهسازی شرایط جدید در دانشگاه اتخاذ شده است.»
برگزاری حضوری کلاسها و امتحانات
بر اساس این گزارش، جزئیات فعالیتهای آموزشی این مقاطع به شرح زیر است:
کلاسهای آموزشی: از روز شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، تمامی کلاسهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مطابق با تقویم و برنامه روزشمار آموزشی دانشگاه بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
دفاع از پایاننامه: جلسات دفاع از پایاننامهها طبق روال قبل از دوران غیرحضوری، بهصورت حضوری برگزار میشود.
امتحانات پایانترم: تمامی امتحانات پایانترم مقاطع تحصیلات تکمیلی بهصورت حضوری و در محل دانشگاه برگزار میگردد.
خدمات رفاهی و اسکان
در بخش دیگری از این اطلاعیه، در خصوص وضعیت اسکان و خدمات رفاهی دانشجویان تأکید شده است که جزئیات و نحوه ارائه این خدمات، متعاقباً توسط معاونت دانشجویی دانشگاه جامع انقلاب اسلامی اطلاعرسانی خواهد شد.
