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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

نحوه برگزاری امتحانات و کلاس‌های دانشگاه‌های غیرانتفاعی اعلام شد

نحوه برگزاری امتحانات و کلاس‌های دانشگاه‌های غیرانتفاعی اعلام شد

قائم مقام دبیر کل اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی چگونگی ادامه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی را اعلام کرد.

غلامرضا بلالی درگفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت برگزاری امتحانات و کلاس های، دانشگاه‌ها وموسسات غیرانتفاعی گفت: پیرو بخشنامه ابلاغی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کلیه دروس تحصیلات تکمیلی دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی از روز شنبه ۹ خردادماه حضوری شده اند.

وی ادامه داد: آموزش مقطع کارشناسی همچنان مجازی است؛ با این حال، دروس عملی و کارگاهی این مقطع در صورت نیاز و با هماهنگی استاد به‌صورت فشرده و حضوری برگزار می شود.

قائم مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها وموسسات غیرانتفاعی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نیز افزود: طبعا تمامی امتحانات پایان نیم‌سال جاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد و نحوه برگزاری امتحانات مقطع کارشناسی هنوز اعلام نشده است.

به گزارش مهر، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، معاونت آموزشی وزارت علوم با ابلاغیه‌ای به دانشگاه‌ها بر لزوم فراهم‌سازی امکان حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه پژوهش‌محور در آزمایشگاه‌ها و کتابخانه‌ها تأکید کرد. این ابلاغیه همچنین دانشگاه‌ها را مجاز به برنامه‌ریزی برای برگزاری کلاس‌های فشرده حضوری برای دروس کارگاهی و آزمایشگاهی در مقاطع کارشناسی و کاردانی دانست تا روند بازگشت به آموزش حضوری به تدریج محقق شود.

کد مطلب 6846702
زهرا سیفی

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