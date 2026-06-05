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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

کلاس‌های حضوری دانشگاه صنعتی شریف از ۲۳ خرداد آغاز می‌شود

کلاس‌های حضوری دانشگاه صنعتی شریف از ۲۳ خرداد آغاز می‌شود

با ابلاغ نامه معاون آموزشی وزیر علوم و جمع‌بندی معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف جزئیات برگزاری حضوری کلاس‌های تحصیلات تکمیلی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنانه شریف. بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه و با هدف فراهم‌کردن فرصت کافی برای اطلاع‌رسانی و اسکان دانشجویان در خوابگاه‌ها، کلاس‌های تحصیلات تکمیلی از روز شنبه ۲۳ خرداد برگزار خواهد شد.

در همین حال، کلاس‌های مقطع کارشناسی و مقاطع مشترک همچنان به‌صورت غیرحضوری ادامه می‌یابد. همچنین برخی دروس تحصیلات تکمیلی که تعداد دانشجویان کارشناسی در آن‌ها بالاست، فعلاً باید به‌صورت مجازی برگزار شوند.

شماره این دروس عبارت است از: ۲۵۱۶۷، ۲۵۵۵۸، ۲۵۲۵۳، ۲۵۱۴۹، ۲۵۱۶۳، ۴۰۸۷۵، ۴۰۷۲۳، ۴۰۸۳۶ و ۴۰۷۱۶.

بر اساس تمهیدات انجام‌شده از سوی معاونت دانشجویی نیز، امکان استفاده از خوابگاه و وعده‌های غذایی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین دانشجویان کارشناسیِ دارای ثبت‌نام در سایر دروس تحصیلات تکمیلی فراهم شده است.

کد مطلب 6850736
زهرا سیفی

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