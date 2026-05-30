به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع علمای اهل‌بیت ترکیه (EHLA-DER)، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ قدیر آکاراس در خطبه نماز عید قربان با تأکید بر مفاهیم «هجرت»، «مقاومت» و «وحدت امت اسلامی» اعلام کرد ندای «الله‌اکبر» بزرگ‌ترین سلاح در برابر امپریالیسم و صهیونیسم است.

قدیر آکاراس، رئیس مجمع علمای اهل‌بیت ترکیه، نماز عید قربان را در مسجد «کوثر اهل‌بیت» اقامه کرد.

وی در خطبه عید، با اشاره به ابعاد معنوی و باطنی مناسک حج و قربانی، بر ضرورت مقابله با ظلم در جهان اسلام، حمایت از جبهه مقاومت و اهمیت ساخت تمدن اسلامی در برابر امپریالیسم جهانی تأکید کرد.

آکاراس با بیان اینکه حج و قربانی نماد هجرت انسان از «خانه دنیوی» ساخته نفس، آرزوها و ظلم‌ها به سوی خداوند است، گفت این عبادت تنها جابه‌جایی جغرافیایی نیست. او افزود: «انسانی که برای خدا هجرت می‌کند، حتی از لباس خود نیز جدا می‌شود و هر آنچه فانی است را پشت سر می‌گذارد تا به سوی خدای باقی حرکت کند. همان‌گونه که حضرت ابراهیم همسر و فرزندش را در بیابانی خشک رها کرد، هر فراق و هجرتی در دل خود وصال به حقیقت جاودان را نهفته دارد.»

رئیس اهلا-در در بخش دیگری از سخنانش، مفهوم «الله‌اکبر» را فراتر از یک شعار دانست و تأکید کرد این عبارت به معنای نفی تمامی قدرت‌های ظاهری، امپریالیسم و سلطه جهانی است.

وی گفت: «الله‌اکبر یعنی ورود به اقلیم خدایی که فراتر از هر توصیفی است. اگر بگوییم خدا از آمریکا بزرگ‌تر است، معنای الله‌اکبر را ناقص فهمیده‌ایم. وقتی می‌گوییم الله‌اکبر، در حقیقت اعتراف می‌کنیم که هیچ قدرتی جز خدا وجود حقیقی ندارد. الله‌اکبر فقط شعاری برای زمان پیروزی یا راهپیمایی نیست؛ بلکه یعنی بتوانیم بگوییم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل.»

آکاراس همچنین با مقایسه تسلیم حضرت ابراهیم در قربانی کردن فرزندش با فداکاری‌های امام حسین(ع) در کربلا، به مقاومت مردم غزه و لبنان اشاره کرد و گفت: «امروز در غزه و لبنان، پدران و مادرانی که شب با امید به چهره فرزندانشان نگاه می‌کنند، صبح با پیکرهای تکه‌تکه آنان روبه‌رو می‌شوند. مسئولیت ما سنگین است؛ باید پیام کربلا را با جبهه مقاومت پیوند دهیم و برای بیداری امت اسلامی و انسانیت گام برداریم.»

رئیس مجمع علمای اهل‌بیت ترکیه در پایان خطبه خود، با اشاره به جنایت‌های صهیونیسم و امپریالیسم جهانی، ایمان را مهم‌ترین سلاح جبهه مقاومت دانست و یاد شهدای مقاومت از زمان عملیات «طوفان الاقصی» را گرامی داشت.

همچنین در این مراسم برای روح شهدای مقاومت از جمله امام شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار فاتحه و صلوات قرائت شد و برای مجروحان جبهه مقاومت دعا شد.

نماز عید قربان نیز به امامت قدیر آکاراس و با حضور گسترده دوستداران اهل‌بیت برگزار شد و پس از آن، برنامه دید و بازدید عید انجام گرفت.