قیمت روز فرش ماشینی در بازار تهران و کاشان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فرش ماشینی همچنان یکی از اصلی‌ترین عناصر دکوراسیون خانه‌های ایرانی محسوب می‌شود. با توجه به افزایش هزینه مواد اولیه، نوسانات بازار و تغییر قیمت نخ و هزینه‌های تولید، قیمت فرش ماشینی در خرداد ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته رشد داشته است. با این حال، خرید مستقیم فرش از کارخانه‌ فرش کاشان همچنان بهترین راه برای تهیه فرش با قیمت مناسب‌تر به شمار می‌رود.

شهر کاشان به‌عنوان قطب تولید فرش ماشینی ایران، نقش مهمی در تعیین قیمت بازار دارد و بسیاری از فروشگاه‌های تهران نیز محصولات خود را از کارخانه‌های این شهر تأمین می‌کنند. به همین دلیل، اختلاف قیمت میان خرید مستقیم از کارخانه و خرید از بازار تهران گاهی به چندین میلیون تومان می‌رسد.

قیمت فرش ۱۲ متری در خرداد ۱۴۰۵

قیمت فرش ماشینی به عوامل مختلفی مانند شانه، تراکم، جنس نخ، نوع بافت، طرح و برند بستگی دارد. در حال حاضر میانگین قیمت فرش ۱۲ متری در بازار به شرح زیر است:

فرش ۵۰۰ شانه: حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان

فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰: حدود ۲۹ تا ۵۵ میلیون تومان

فرش ۱۰۰۰ شانه: حدود ۵۰ تا ۵۶ میلیون تومان

فرش ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰: حدود ۵۷ تا ۶۸ میلیون تومان

فرش ۱۵۰۰ شانه تراکم ۴۵۰۰: حدود ۶۴ تا ۷۵ میلیون تومان

فرش ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰ گل برجسته همچنان پرفروش‌ترین گزینه بازار هستند، زیرا تعادل مناسبی میان زیبایی، کیفیت و قیمت ایجاد می‌کنند. در مقابل، فرش‌های ۱۵۰۰ شانه بیشتر برای دکوراسیون‌های لوکس و خانه‌های مدرن انتخاب می‌شوند.

تفاوت قیمت فرش در کاشان و تهران

خرید از کاشان

خرید مستقیم از کارخانه‌های کاشان معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از بازار تهران است. دلیل این اختلاف قیمت حذف واسطه‌ها و خرید مستقیم از تولیدکننده می‌باشد. همچنین تنوع طرح، رنگ و کیفیت در نمایشگاه‌های کارخانه‌ای بسیار بیشتر است.

بسیاری از کارخانه‌های معتبر کاشان امکان خرید اینترنتی و ارسال مستقیم به سراسر کشور را نیز فراهم کرده‌اند که باعث صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه نهایی می‌شود.فرش کوروش و فرش ارش از برند های معروف فرش کاشان که می توانید مستقیم از شرکت تهیه کنید.

خرید از تهران

خرید مستقیم فرش از کارخانه

در تهران دسترسی به فروشگاه‌ها آسان‌تر است و خریداران می‌توانند در مدت کوتاهی مدل‌های مختلف را مقایسه کنند. بازار بزرگ تهران، مولوی، هفت‌تیر و فروشگاه‌های تخصصی فرش از مهم‌ترین مراکز فروش فرش ماشینی در پایتخت هستند.

البته هزینه اجاره فروشگاه، انبارداری، حمل و سود واسطه‌ها باعث می‌شود قیمت نهایی فرش در تهران بالاتر از قیمت کارخانه باشد.

چه عواملی روی قیمت فرش ماشینی تأثیر می‌گذارند؟

۱. شانه و تراکم

هرچه شانه و تراکم فرش بیشتر باشد، فرش ظریف‌تر، متراکم‌تر و گران‌تر خواهد بود. فرش‌های ۱۵۰۰ شانه بیشترین ظرافت را دارند و شباهت بیشتری به فرش دستباف ایجاد می‌کنند.

۲. جنس نخ

نخ اکریلیک هیت‌ست بهترین انتخاب برای فرش ماشینی محسوب می‌شود، زیرا دوام بالا، مقاومت در برابر حرارت و ثبات رنگ بهتری دارد. فرش‌های تولید شده با نخ پلی‌استر قیمت پایین‌تری دارند اما معمولاً دوام آن‌ها کمتر است.

۳. طرح و نقشه

طرح‌های گل‌برجسته، کلاسیک، افشان و مدل‌های مدرن جدید معمولاً قیمت بالاتری نسبت به طرح‌های ساده دارند.

۴. برند تولیدکننده

برندهای معتبر کاشان به دلیل کیفیت بافت، ضمانت و خدمات پس از فروش، ارزش خرید بیشتری دارند و معمولاً قیمت بالاتری نیز دارند.

۵. شرایط بازار و تورم

افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و دستمزد کارگران مستقیماً بر قیمت نهایی فرش تأثیر می‌گذارد. معمولاً در ماه‌های نزدیک به عید و فصل جابه‌جایی، قیمت فرش افزایش پیدا می‌کند.

راهنمای خرید فرش در سال ۱۴۰۵

اگر بودجه محدود دارید، فرش ۷۰۰ شانه انتخاب اقتصادی و مناسبی است.

برای استفاده روزمره و کیفیت بهتر، فرش ۱۲۰۰ شانه بهترین گزینه محسوب می‌شود.

اگر ظرافت و زیبایی برایتان اولویت دارد، فرش ۱۵۰۰ شانه انتخاب لوکس‌تری خواهد بود.

خرید مستقیم از کارخانه می‌تواند هزینه نهایی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

پیش از خرید، حتماً پشت فرش، تراکم بافت، کیفیت نخ، نرمی سطح فرش و ضمانت محصول را بررسی کنید. همچنین بهتر است قیمت یک مدل را از چند فروشنده معتبر استعلام بگیرید، زیرا بازار فرش در شرایط فعلی نوسان زیادی دارد.

در مجموع، بازار فرش ماشینی در خرداد ۱۴۰۵ همچنان تحت تأثیر افزایش هزینه‌های تولید قرار دارد، اما خرید مستقیم از کارخانه‌های معتبر کاشان می‌تواند بهترین راه برای تهیه فرش باکیفیت و قیمت مناسب باشد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.