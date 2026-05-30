انجام عملیات راهداری در کوهرنگ مدت زمان محدودی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود صادقی امروز با اشاره به شرایط اقلیمی ویژه این منطقه کوهستانی اظهار کرد: برخلاف تصور برخی مردم، عملیات راهداری در کوهرنگ در تمام ایام سال امکانپذیر نیست.
وی افزود: بارشهای زودهنگام و طولانیمدت در این شهرستان باعث میشود که حداکثر ۵ ماه در سال فرصت مفید برای اجرای عملیات لایهبرداری، زهکشی، آسفالت و پایدارسازی محورها داشته باشیم.
رئیس اداره راهداری کوهرنگ تأکید کرد: در مابقی ماههای سال، بارندگی ممتد اجازه هیچ اقدام اساسی نمیدهد و تیمهای راهداری عملاً قادر به انجام کارهای عمرانی در جادهها نیستند.
صادقی خاطرنشان کرد: مردم عزیز بدانند که ما در همین ۵ ماه محدود نیز با تمام توان پای کار هستیم و لحظهای بیکار نمینشینیم و برای رفع مقاط حادثهخیز تلاش میکنیم، اما انتظار میرود مسئولان با درک این محدودیت زمانی، تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز را پیش از اتمام این پنجره طلایی در اختیار ما قرار دهند
