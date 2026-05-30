کیفیت هوای چهارمحال و بختیاری ناسالم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: میانگین شاخص کیفیت هوا در شهرکرد ۱۰۲ و در بروجن برابر ۱۰۷ است.

وی گفت: دربروجن میزان غلظت ذرات معلق تا قطر ۲.۵میکرون برابر با ۳۹ میکروگرم در مترمکعب و میزان غلظت ذرات معلق تا قطر ۱۰ میکرون برابر با ۸۳ میکروگرم بر مترمکعب است.

به گفته کریمی در شهرکرد میزان غلظت ذرات معلق تا قطر ۲.۵میکرون برابر با ۳۶ میکروگرم در مترمکعب و میزان غلظت ذرات معلق تا قطر ۱۰ میکرون برابر با ۶۹ میکروگرم بر مترمکعب است.

وی اذعان کرد: براساس شاخص کیفیت هوا در صورتی که بین صفر تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع قابل قبول، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.