علوی: ۳۱ بانک نشا در ساری فعال است

اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر از اتمام کامل عملیات خزانه‌گیری و بذرپاشی در تمامی شالیزارهای هدف خبر داد و گفت: امسال ۲۵ هزار و ۵۵۷ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت برنج رفته است.

علوی با اعلام اینکه سطح کشت برنج شهرستان ساری در سال جاری به ۲۵ هزار و ۵۵۷ هکتار رسیده است، اظهار کرد: این میزان مطابق با برنامه مصوب الگوی کشت محقق شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ساری در ادامه به وضعیت مناسب اجرای عملیات زراعی اشاره کرد و افزود: عملیات آب‌تخت اولیه در ۲۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری انجام شده و همچنین خزانه‌گیری و بذرپاشی در تمامی مزارع هدف با پوشش صددرصدی به پایان رسیده است.

علوی با بیان اینکه آماده‌سازی برای نشاکاری وارد فاز جدیدی شده، تصریح کرد: در حال حاضر ۲۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان برای انجام عملیات نشاکاری آماده شده و ۳۱ بانک نشا نیز برای تأمین نیاز کشاورزان در سطح شهرستان فعال هستند.

مدیر جهاد کشاورزی ساری با یادآوری نقش حیاتی منابع آبی در تولید پایدار برنج خاطرنشان کرد: شهرستان ساری دارای ۱۰۶ آب‌بندان است که حدود ۹۵ درصد آنها تاکنون آبگیری شده و سهم مهمی در تأمین آب شالیزارها دارند.

علوی در پایان بر ادامه خدمات‌رسانی فنی و حمایتی به شالیکاران تأکید کرد و گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی به طور مستمر فرآیند آماده‌سازی زمین، نشاکاری و مدیریت مزارع را رصد و پایش می‌کنند.