ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش‌های کم‌سابقه ۱۶ تا ۱۸ فروردین‌ماه اظهار کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت سدهای استان و اجرای تدابیر لازم برای کنترل سیلاب، ضمن کاهش نگرانی‌ها در مناطق پایین‌دست به‌ویژه گنبدکاووس و آق‌قلا، شرایط مناسبی برای ذخیره‌سازی منابع آبی فراهم شد.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد شدت این بارش‌ها در برخی مناطق دارای دوره بازگشت ۱۵۰ ساله بوده و می‌توانست خسارت‌های قابل توجهی به همراه داشته باشد، اما مدیریت صحیح منابع آب موجب شد این تهدید به فرصتی برای تأمین آب استان تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان همچنین از استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های آبی خبر داد و گفت: طرح‌هایی مانند سد نرماب با بهره‌گیری از منابع فاینانس داخلی و تسهیلات بانک توسعه اسلامی در حال پیشرفت هستند که می‌تواند روند تکمیل زیرساخت‌های آبی استان را تسریع کند.

حیدریان تأکید کرد: با وجود بهبود وضعیت ذخایر آبی نسبت به سال گذشته، صرفه‌جویی در مصرف آب همچنان یک ضرورت جدی است و مدیریت مصرف نقش مهمی در پایداری منابع آبی استان خواهد داشت.