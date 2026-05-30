به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» درگزارشی درباره افزایش پیشرفت های صنایع موشکی و پهپادی ایران هشدار داد و نوشت: در جنگ بعدی، ایران ممکن است با سرعتی بیسابقهتر از همیشه، اسرائیل را هدف قرار دهد.
براساس این گزارش، فرماندهی جبهه داخلی ارتش رژیم صهیونیستی در ارزیابی جدید خود هشدار داده است که در صورت وقوع دوباره جنگ با ایران، تهران احتمالاً تلاش خواهد کرد موشکها را با سرعت بیشتری نسبت به جنگهای قبلی شلیک کند.
فرماندهی جبهه داخلی ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به جنگهای تحمیلی قبلی این رژیم علیه ایران، نوشت: در برخی موارد، تهران در فاصله چند ساعت پس از حمله اولیه، عملیات موشکی را آغاز کرد و اکنون ارتش اسرائیل انتظار دارد این زمان در آینده کوتاهتر شود.
اسرائیل هیوم با یادآوری این موضوع که بخش عمدهای از موشکهای شلیکشده ایران در جنگ قبلی از نوع خوشهای بودهاند که موجب پراکندگی صدها بمب کوچک در مناطق هدف شده است، افزود: فرماندهی جبهه داخلی هشدار داده است که در جنگ احتمالی آینده نیز حملات اولیه میتواند به فلج شدن کامل جبهه داخلی و تعطیلی بخشهایی مانند فرودگاه بنگوریون و نظام آموزشی منجر شود.
این رسانه صهیونیستی به خطرات آغاز جنگ دیگری علیه ایران اشاره کرد و نوشت: در حال حاضر، تنها بخشی از جمعیت اسرائیل از پوشش حفاظتی کافی برخوردار هستند.
