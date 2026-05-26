به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی نوشت: اسرائیل باید توهم بازدارندگی در مرزهای شمالی را کنار بگذارد، زیرا واقعیت میدانی نشان می‌دهد حزب‌الله همچنان توان و اراده حمله را حفظ کرده است.

این رسانه صهیونیستی افزود: از زمان اعلام آتش‌بس میان آمریکا، اسرائیل و ایران در ۸ آوریل، ۱۱ نظامی اسرائیلی در لبنان کشته شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نه جبهه شمال آرام شده و نه حزب‌الله عقب رانده شده است.

جروزالم پست نوشت: پهپادهای حزب‌الله همچنان شهرک‌های اسرائیلی مانند «متولا» را هدف قرار می‌دهند، مدارس و زندگی روزمره ساکنان شمال مختل شده و آژیرهای هشدار ادامه دارد.

این رسانه صهیونیستی افزود: خطر اصلی، عادی شدن یک «جنگ فرسایشی کم‌شدت» است؛ جنگی که بدون راهبردی قاطع ادامه می‌یابد.

جروزالم پست نوشت: اسرائیل نمی‌تواند برای مدت طولانی، وضعیت کنونی را تحمل کند و اگر پس از اعلام آتش‌بس هنوز نظامیان اسرائیلی کشته می‌شوند به معنای آن است که منطقه وارد ثبات پساجنگ نشده، بلکه تنها در آستانه دور بعدی درگیری قرار دارد.