به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که همزمان با آغاز مرحله جدید عملیات موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی خواستار اعمال محدودیت‌های جدید در فعالیت‌های فرودگاه بن گوریون واقع در شرق سرزمین‌های اشغالی شده است.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که همزمان با ادامه حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی، اوضاع امنیتی فرودگاه بن گوریون در شرق تل آویو به زودی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

همچنین شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که در پی تحولات امنیتی و حملات موشکی ایران، تمام فعالیت‌ها و تجمعات در سراسر اراضی اشغالی لغو شده و مؤسسات آموزشی نیز تعطیل شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس و حملات مکرر آن به مناطق جنوبی لبنان و ضاحیه جنوبی بیروت، شب گذشته حملات موشکی سنگینی را علیه مواضع نظامی این رژیم در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با وجود تهدیدات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم پاسخگویی به حملات هشدار گونه ایران، برخی مواضع نظامی و زیرساخت‌های انرژی را هدف حمله قرار داد که این حملات با واکنش نیروهای مسلح ایران و آغاز عملیات نصر علیه رژیم صهیونیستی همراه شد.