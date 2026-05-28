شنیده شدن صدای انفجار در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر از الجزیره، ستاد کل ارتش کویت ادعا کرد صدای انفجارهای شنیده شده در این کشور، ناشی از رهگیری حملات خصمانه پهپادی و موشکی توسط سامانه‌های پدافندی است.

این در حالی است که آمریکا و متحدانش در منطقه به نقض آتش بس با ایران ادامه می دهند. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت که ارتش این کشور، حملات جدیدی را علیه یک نقطه در تنگه هرمز انجام داده است.

این مقام آمریکایی بدون اشاره به بدعهدی کشور متبوعش در نقض آتش بس و برای توجیه این تجاوز مدعی شد که نقطه هدف قرار گرفته شده یک نقطه ای بوده که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است

بامداد پنجشنبه، صدای انفجار در شهر بندرعباس از سوی ساکنان محلی گزارش شد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که پدافند شهر بندرعباس نیز طی دقایقی برای مقابله با اهداف متخاصم فعال شد.

این دومین بار است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۷۲ ساعت گذشته دست به نقض آتش بس با ایران می زنند. واشنگتن بامداد سه شنبه نیز حملاتی به بندرعباس انجام داد.