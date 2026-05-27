راز هراس تل آویو از حمله به بیروت و ضاحیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک رسانه عبری به پشت پرده حمله نکردن این رژیم به بیروت با وجود حملات گسترده به جنوب و شرق لبنان اشاره کرد.

یدیعوت آحارونوت مدعی شد: علت عدم حمله ارتش اسرائیل به بیروت وتوی آمریکاست.

این درحالی است که کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم قصد خود برای گسترش عملیات در لبنان را از طریق «مایک هاکبی»، سفیر آمریکا به واشنگتن انتقال داد اما پیام آمریکا این بود که به بیروت و ضاحیه حمله‌ای انجام نشود.

شبکه «کان»رژیم صهیونیستی هم گزارش داد که گزینه بمباران ساختمان‌ها در ضاحیه جنوبی بیروت فعلا به دلیل مخالفت آمریکا و حساسیت این امر در مذاکرات با ایران، مطرح نیست.

این شبکه عبری مدعی شد که ترامپ منتظر پاسخ ایران است و «کاسه صبرش لبریز شده» و نمی‌خواهد با انجام یک عملیات گسترده در بیروت، بهانه‌ای برای رد پیشنهاد آمریکا به تهران بدهد.

شبکه کان مدعی شد که این رژیم به جای حمله به بیروت و ضاحیه، عملیات نظامی خود در جنوب لبنان را گسترش داده است و در عین حال، آمریکا مخالفتی با انجام عملیات ترور دقیق در بیروت در صورت فراهم شدن فرصت عملیاتی مناسب ندارد.

بنا به ادعای این شبکه، ارزیابی‌ها در اسرائیل حاکی از آن است هرگونه توافقی که با ایران حاصل شود، تقریباً به طور قطع به آتش‌بس کامل و مطلق در لبنان منجر خواهد شد به استثنای عقب‌نشینی از منطقه زرد.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که «غالب ابوزینب» عضو شورای سیاسی حزب‌الله گفت: ایران از طریق واسطه‌ها به واشنگتن پیام داده است که در صورت عملی شدن تهدیدات اسرائیل علیه بیروت و ضاحیه، کل مسیر مذاکرات نابود خواهد شد. ایران بر حضور لبنان در هرگونه توافق نهایی و پایان جنگ اصرار دارد.