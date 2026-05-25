به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، ساکنان و مسئولان محلی در شهرک «کریات شمونه» و دیگر مناطق شمال فلسطین اشغالی با ابراز خشم از عملکرد ارتش رژیم و کابیته نتانیاهو، اعلام کردند فرماندهان صهیونیست در جبهه شمال، نیروهای خود را در برابر حزب‌الله «رها کرده‌اند».

بر اساس این گزارش‌ها، شهرداران و رؤسای شوراهای محلی رژیم در شمال، در بیانیه‌هایی که در رسانه‌های رژیم صهیونیستی بازتاب یافته، خطاب به «ایال زمیر» و فرماندهان ارشد ارتش صهیونیستی گفته‌اند: «ما از شما می‌خواهیم فوراً استعفا دهید. ما نمی‌دانیم چگونه در این شرایط از سربازان و شمال خود محافظت کنیم.» آنان این مواضع را در سایه حملات مستمر حزب‌الله که به اعتراف منابع صهیونیستی خسارات سنگینی بر زیرساخت‌ها و تأسیسات نظامی و غیرنظامی در شمال وارد کرده، مطرح کرده‌اند.

رؤسای مقامات محلی رژیم و شوراهای شهرک‌نشینان در شمال همچنین نسبت به تفاهمات در حال شکل‌گیری میان آمریکا و ایران ابراز نگرانی جدی کرده و هشدار داده‌اند چنین روندی می‌تواند در رویارویی با حزب‌الله در جبهه لبنان، محدودیت‌های جدید و سنگینی بر رژیم صهیونیستی تحمیل کند. آنان کابینه بنیامین نتانیاهو را متهم کردند که شهرک‌نشینان شمالی را «به حال خود رها کرده» و آنان را به «گروگان منافع آمریکا» تبدیل کرده است.

طبق گزارش رسانه‌های صهیونیستی، این افراد تأکید کرده‌اند هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی از سوی کابینه رژیم درباره ماهیت تفاهمات میان واشنگتن و تهران یا پیامدهای احتمالی آن بر وضعیت امنیتی شمال اراضی اشغالی دریافت نکرده‌اند و تنها از طریق گزارش‌های رسانه‌ای و برخی درزهای اطلاعاتی آمریکایی از این تحولات باخبر شده‌اند.

این انتقادات پس از آن تشدید شد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با استناد به مواضع دونالد ترامپ مدعی شد رئیس‌جمهور آمریکا «حق اسرائیل برای دفاع از خود در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان» را تأیید کرده است؛ ادعایی که بدون ارائه هیچ توضیح روشن درباره چگونگی تأثیر هرگونه توافق احتمالی با ایران بر عملیات ارتش صهیونیستی علیه حزب‌الله مطرح شد.

به نوشته رسانه‌های صهیونیستی، این اظهارات و مواضع نشان‌دهنده اوج‌گیری تنش و اختلافات داخلی در رژیم صهیونیستی بر سر مدیریت جنگ و جبهه شمالی است؛ به‌ویژه در شرایطی که نگرانی‌ها درباره تبدیل شدن هرگونه تفاهم میان آمریکا و ایران به یک «واقعیت امنیتی جدید» رو به افزایش است؛ واقعیتی که به اعتقاد محافل صهیونیستی، در بلندمدت برای این رژیم خطرناک‌تر خواهد بود.

در این چارچوب، تحلیل‌ها و مباحث در محافل سیاسی و نظامی رژیم تل‌آویو بر احتمال اعمال محدودیت‌های واشنگتن بر هرگونه تشدید گسترده علیه حزب‌الله، به عنوان بخشی از تفاهمات با تهران، تمرکز یافته است؛ موضوعی که بیم آن را در میان شهرک‌نشینان تقویت کرده که جبهه شمال در وضعیتی فرسایشی و بدون نتیجه قاطع باقی بماند.

«آویچای استرن» شهردار شهرک صهیونیست‌نشین کریات شمونه نیز در اظهاراتی تند با انتقاد از وضعیت کنونی گفت: «ما در گرو منافع آمریکا هستیم.» او این سخنان را بازتابی از احساس فزاینده شهرک‌نشینان شمالی توصیف کرد که معتقدند واشنگتن اکنون سرعت و چارچوب رویارویی را به تل‌آویو دیکته می‌کند.