یزدانشناس: ۲۵۰ برنامه به مناسبت غدیر در بوشهر برگزار می شود

تیمور یزدان شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه ریزی خوبی برای برگزاری برنامه های متنوع در ایام دهه امامت و ولایت در بوشهر صورت گرفته و برنامه های متعدد و متنوعی در این مدت برگزار می شود.

وی از برگزاری مسابقه خطبه غدیر در نقاط مختلف خبر داد و اضافه کرد: به سه نفر از کسانی که به سوالات این مسابقه پاسخ دقیق بدهند، توفیق زیارت عالیات اهدا خواهد شد.

دبیر اجرایی بنیاد غدیر شهرستان بوشهر از برگزاری برنامه‌هایی شامل اجرای سرودهای حماسی و غدیری، سخنرانی و ایستگاه نقاشی غدیر خبر داد و بیان کرد: با مشارکت و همراهی موکب‌ها و قرارگاه فرهنگی، بیش از هشت هزار نفر در این دهه اطعام شوند.

وی از استقرار دیگ‌های نذری در میدان اصلی اجتماع شبانه و همچنین برگزاری برنامه تجلیل از سادات در سه شب منتهی به عید غدیر خبر داد و افزود: نهج‌البلاغه‌خوانی از دیگر برنامه های شاخص در این ایام است.