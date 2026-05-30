به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره بادبادکها با شعار «ایران قشنگ من» و به مناسبت روز جهانی اماس، عصر جمعه هشتم خرداد ۱۴۰۵ در بوستان آب و آتش تهران برگزار شد، این رویداد فرهنگی ـ ورزشی از ساعت ۱۷ با حضور گسترده خانوادههای تهرانی، کودکان و نوجوانان آغاز به کار کرد.
برگزاری این جشنواره با همکاری فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، انجمن اماس ایران و منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد انجام گرفت.در این مراسم، جمعی از مسئولان و مدیران حوزه ورزش همگانی حضور داشتند که از جمله آنان میتوان به علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، علیرضا مهدوی دبیرکل این فدراسیون، مهدی اشرفزاده سرپرست هیات ورزشهای همگانی استان تهران، قهرمانی مسئول انجمن بادبادکهای کشور، حسینی پیشکسوت و داور مسابقات بادبادکها و دیگر مدیران ورزشی اشاره کرد.
عبدالحسین هوشمند مدیرعامل انجمن اماس ایران با قدردانی از برگزارکنندگان، بر اهمیت توجه به بیماران اماس تاکید کرد و گفت: اماس از جمله بیماریهایی است که به ویژه جوانان را درگیر میکند و آمارها از روند افزایشی آن در سالهای اخیر حکایت دارد.
وی با اشاره به تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت بیماران افزود: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بحرانها و ناآرامیها میتوانند روند بیماری را تحت تاثیر قرار دهند و فشار مضاعفی بر بیماران و خانوادههای آنان وارد کنند.
هوشمند همچنین خواستار تقویت پوششهای بیمهای برای بیماران اماس شد و گفت: محدودیت در پوشش برخی خدمات درمانی و هزینههای بالای درمان، بار مالی قابل توجهی بر دوش خانوادهها گذاشته است.
از دیگر بخشهای این رویداد، حرکت نمادین دوچرخه سواران از بوستان آب و آتش تا پل طبیعت بود که با هدف حمایت از بیماران اماس و افزایش آگاهی عمومی انجام شد.همچنین مهدی حبدرویش، فوتبالیست و رکورددار روپایی در گینس، در این جشنواره حضور یافت که مورد استقبال شرکتکنندگان قرار گرفت.اجرای استندآپ کمدی علی زرگر، برگزاری مسابقات و برنامههای تفریحی خانوادگی و اجرای کنسرت زانکو از دیگر بخشهای این جشنواره بود که با استقبال شهروندان همراه شد.
برگزاری این جشنواره در آستانه روز جهانی اماس، علاوه بر ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای خانوادهها، فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به این بیماری و حمایت از مبتلایان به آن فراهم کرد.
منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد نیز در ادامه رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی خود، همواره تلاش کرده است با میزبانی و حمایت از رویدادهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، نقش موثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، ترویج فرهنگ همدلی و توجه به مسائل اجتماعی ایفا کند.
