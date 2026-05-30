به گزارش خبرنگار مهر، شایان نظری در جریان بازدید از مراکز عرضه ماهی شهرستان سلسله، اظهار داشت: باتوجه‌به جایگاه ویژه شهرستان سلسله در تولید آبزیان، کیفیت محصول عرضه شده و رعایت استانداردهای بهداشتی در تمامی مراحل و از مزرعه تا مغازه خط‌قرمز ما است. هدف ما این است که ماهی با بهترین کیفیت و کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست شهروندان برسد.

وی با تأکید بر لزوم ثبات قیمت‌ها، تصریح کرد: در این بازدید، نحوه نرخ‌گذاری واحدهای صنفی به‌دقت رصد شد. برای برخی واحدها که اقدام به عرضه محصول فراتر از نرخ مصوب کرده بودند، هشدارهای لازم و اخطارهای کتبی صادر شد. با هرگونه گران‌فروشی که مانع دسترسی مردم به این پروتئین ارزشمند شود، برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره شیلات سلسله، افزود: بالابردن سرانه مصرف ماهی در میان خانواده‌های سلسله‌ای نیازمند بازاری پررونق و باقیمت عادلانه است، به همین منظور، نظارت‌های مستمر و دوره‌ای بر بازار عرضه ماهی در شهرستان باقوت ادامه خواهد داشت تا سلامت و معیشت مردم به بهترین شکل حفظ شود.