۳۲۰۰ دستگاه اتوبوس در تهران فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی؛ در تمامی خطوط اتوبوسرانی اعم از تندرو و عادی، حرکت ناوگان بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص و تحت نظارت مدیران خطوط انجام می‌شود. استفاده از زنگ خبر، چراغ‌های زمان‌بندی و سایر تجهیزات کنترلی، امکان مدیریت دقیق خروج اتوبوس‌ها از پایانه‌ها را فراهم کرده است؛ اقدامی که نقش مهمی در حفظ نظم، کاهش زمان انتظار و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی دارد.

در خطوط تندرو، سرفاصله حرکت ناوگان در ساعات اوج تردد صبحگاهی و عصرگاهی به حدود ۲ تا ۳ دقیقه می‌رسد و در سایر ساعات نیز بر اساس میزان تقاضا تنظیم می‌شود. خطوط عادی نیز متناسب با حجم سفرهای روزانه و شرایط بهره‌برداری، به‌صورت هوشمند مدیریت می‌شوند

اگرچه حرکت اتوبوس‌ها از مبدأ با نظم کامل انجام می‌شود، اما شرایط متغیر ترافیکی در سطح شهر گاهی موجب تغییر در زمان رسیدن ناوگان به ایستگاه‌ها می‌شود.

محدودیت‌های مقطعی ترافیکی، تغییرات ناگهانی مسیرها، ورود وسایل نقلیه غیرمجاز به خطوط ویژه، وقوع تصادفات و حجم بالای تردد در برخی تقاطع‌ها از جمله عواملی هستند که بر زمان‌بندی حرکت اتوبوس‌ها تأثیر می‌گذارند.

در برخی نقاط حساس شبکه حمل‌ونقل، از جمله محدوده چهارراه ولیعصر(عج)، به دلیل هم‌پوشانی جریان مسافران مترو و اتوبوس، حجم تقاضا در بازه‌های زمانی کوتاه به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و نیازمند مدیریت لحظه‌ای ناوگان است.

به منظور جلوگیری از ازدحام و پاسخگویی سریع به افزایش ناگهانی تقاضا، مدیران خطوط با استقرار ناوگان ذخیره در نقاط راهبردی، شرایط را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند. این اتوبوس‌ها در صورت نیاز به سرعت وارد چرخه خدمت شده و از تراکم جمعیت در ایستگاه‌ها جلوگیری می‌کنند.

این فرآیند که بخش مهمی از مدیریت هوشمند بهره‌برداری محسوب می‌شود، اگرچه کمتر در معرض دید شهروندان قرار دارد، اما نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری خدمات و روان‌سازی سفرهای روزانه ایفا می‌کند.

نوسازی ناوگان؛ گامی بلند در توسعه حمل‌ونقل عمومی

همزمان با بهبود فرآیندهای بهره‌برداری، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی نیز با سرعت در حال انجام است. در دوره ششم مدیریت شهری، قراردادهای گسترده‌ای برای تأمین اتوبوس‌های نو شامل اتوبوس‌های دیزلی استاندارد یورو ۵، اتوبوس‌های برقی و اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری منعقد شده است.

مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با اشاره به روند نوسازی ناوگان اعلام کرده است: «تا پایان سال ۱۴۰۶ هیچ اتوبوس فرسوده‌ای در ناوگان اتوبوسرانی تهران باقی نخواهد ماند و تا پایان شهریورماه سال جاری نیز بخش عمده قراردادهای تأمین اتوبوس عملیاتی خواهد شد.»

ورود تدریجی ناوگان جدید، در کنار مدیریت هوشمند خطوط و توسعه زیرساخت‌ها، افق تازه‌ای را برای ارتقای کیفیت حمل‌ونقل عمومی پایتخت ترسیم کرده است؛ مسیری که هدف نهایی آن، ارائه خدمات ایمن‌تر، سریع‌تر و مطلوب‌تر به شهروندان تهرانی است.