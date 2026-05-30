تندباد با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت شهر قم را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر، از بعد از ظهر روز شنبه وزش تندبادهای شدید با سرعتی بالغ بر ۷۰ تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا را برای شهر قم به دنبال داشته است.



شدت وزش باد و گرد و غبار به گونه ای بود که تردد در خیابان های اصلی شهر نیز به دلیل کاهش دید مستقیم با سختی امکان پذیر بود.



کاهش دید افقی، شکستن درختان جوان و فرسوده و سقوط برخی اشیا از ارتفاع به خصوص در ساختمان‌ها نیمه کاره از جمله تبعات تندبادهای شدید امروز در قم بوده است.



پدیده گرد و غبار شدید در محورهای مواصلاتی استان قم نیز موجب اختلال در رفت و آمد شد و برخی رانندگان به دلیل کاهش شدید دید مستقیم در حاشیه امن اتوبان مجبور به توقف شدند.



به دلیل وزش شدید باد برخی سازه موکب های تجمعات مردمی در سطح شهر دچار آسیب شد.



تندباد در اطراف شهر قم همانند پردیسان و جمکران سبب خیزش ریزگرد و گردوغبار شد و هوای این مناطق بیش از سایر بخش ها نامساعد شد.

بیشینه دمای استان قم در برخی مناطق امروز ۴۳ درجه سانتی‌گراد و کمینه آن ۲۶ درجه سانتی‌گراد است.