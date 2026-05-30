به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جیل بایدن، همسر جو بایدن و بانوی اول سابق آمریکا، در کتاب خاطرات خود که به تازگی منتشر شده، به عملکرد ضعیف جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، در مناظره با دونالد ترامپ (که تقریباً دو سال پیش برگزار شد)، اشاره می‌کند و از خود می‌پرسد آیا بهتر نبود به جای اطمینان دادن به هواداران، همان زمان به این واقعیت اذعان می‌کرد؟

عملکرد بایدن دموکرات در نهایت باعث شکست او شد، زیرا مبارزه او برای انتخاب مجدد، موجب تشدید نگرانی‌ها مبنی بر اینکه آیا این مرد ۸۱ ساله می‌تواند برای دوره دوم هم خدمت کند، شده بود. او در نهایت تحت فشار درون حزبی از نامزدی انصراف داد و از معاون خود، کامالا هریس حمایت کرد و وی هم در نهایت به ترامپ جمهوری‌خواه باخت.

جیل بایدن در کتاب خاطرات با عنوان «دید از بال شرقی» که این هفته منتشر می‌شود و درباره سال‌های حضورش در کاخ سفید است، گفت هنوز نمی‌داند چرا شوهرش در آن روز اینقدر فاجعه‌بار عمل کرد.

در نسخه خطی ۲۷۴ صفحه‌ای کتاب که آسوشیتدپرس به دست آورده و شامل اولین اظهارات عمومی او درباره آن مناظره و زنجیره رویدادهای پس از آن است، وی درباره وقایعی نوشته که جو بایدن را زودتر از آنچه تصور می‌شد از زندگی سیاسی دور کرد.

این کتاب همچنین به تشخیص سرطان پروستات او پس از ترک سمت و محاکمه فدرال پسرشان هانتر به اتهام حمل اسلحه، در کنار سایر مسائل در دوران جو بایدن، و همچنین نحوه مدیریت مسئولیت‌های اضافی بانوی اول بودن و حرفه تدریس او می‌پردازد.

برخی از نکات برجسته کتاب چنین است:

ترس از سکته بایدن هنگام مناظره با ترامپ

جیل بایدن می‌نویسد که شوهرش قبل از مناظره در هتلشان بی‌حال به نظر می‌رسید. وی نوشته مطمئن بود او خوب عمل خواهد کرد، زیرا رویدادهای بزرگ به او انرژی می‌دادند، اما وقتی مناظره شروع شد، وی متوجه شد که حال همسرش خوب نیست.

او نوشت: فکر کردم، آیا سکته کرده؟ احساس می‌کردیم که در حال تماشای یک هولوگرام هوش مصنوعی از مردی هستیم که می‌شناختیم و تازه هولوگرام هم دچار مشکل شده است.

جیل چنین ادامه داده است: او با ادامه مناظره بهتر شد، اما نه آنقدر که به من یا هر کسی که تماشا می‌کرد اطمینان پیدا کند که حالش خوب است. جیل بایدن گفت، «او به وضوح خوب نبود. من قبلاً هرگز آن نگاه را در چهره‌اش ندیده بودم.»

او نوشت: «تا به امروز، هنوز نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است.»

توضیح رسمی در آن زمان از سوی کاخ سفید و سایر افراد نزدیک به رئیس جمهور این بود که او از سرماخوردگی رنج می‌برد. اما جیل بایدن گفت که هنوز این سوال برایش مطرح است که آیا نباید آنچه میلیون‌ها نفر دیدند را تصدیق می‌کردند؟

او نوشت: فکر می‌کنم بزرگترین درس برای ما این بود که اگر چیزی را به اندازه کافی درست توضیح ندهید، سوال از بین نمی‌رود. هیچ‌وقت توضیح قانع‌کننده‌ای برای عملکرد جو در مناظره ارائه نشد و بسیاری از مردم هرگز از آن عبور نکردند.

عملکرد بایدن در مناظره، موجب نگرانی بسیاری از رأی‌دهندگان شد که می‌پرسیدند آیا او برای ادامه خدمت به عنوان رئیس‌جمهور خیلی پیر نیست؟ این امر دور جدیدی از درخواست‌ها برای کناره‌گیری وی از نامزدی حزب را برانگیخت و دموکرات‌ها هم دیگر نگران شده بودند که در صورت باقی ماندن بایدن به عنوان نامزد حزب، باید منتظر بازگشت ترامپ به کاخ سفید باشند.

جیل بایدن نوشت: ضربان طبل درخواست‌ها برای ترک رقابت قبل از پایان مناظره آغاز شد و در روزهای آینده، بلندتر و بلندتر شد.

اخراج از تدریس در کالج محلی ویرجینیای شمالی

جیل بایدن در خاطراتش فاش ‌کرده در حالی که بانوی اول بود، توسط مدرسه‌ای که از سال ۲۰۰۹ در آن انگلیسی و نویسندگی تدریس می‌کرد، اخراج شد. او آخرین قرارداد سالانه خود را در ژوئیه ۲۰۲۳ امضا کرده بود و نامه فسخ قرارداد که توسط رئیس کالج امضا شده بود، در زمستان همان سال به صورت دستی تحویل وی شد.

کمک هزینه‌ پرداخت حقوق او تمام شده بود

او نوشت: احساس بیماری می‌کردم. در حالی که در کاخ سفید مهمانی‌های تعطیلات را میزبانی می‌کردم، مجبور شدم پس از دیدن ایمیل‌هایی در مورد اخراجم، به دیدن گروهی از کودکان که سرود می خواندند، بروم.

وی در حالی که نگفت چگونه، اما نوشت در نهایت، مشکل حل شد «و من سمتم را حفظ کردم.»

او برای آخرین بار در دسامبر ۲۰۲۴ تدریس کرد و به ۴۰ سال فعالیت حرفه‌ای خود به عنوان آموزگار پایان داد. او در کتاب نوشت که در حال بررسی فرصتی برای تدریس در یک زندان زنان است.

رنجیدگی جیل بایدن از تخریب بال شرقی کاخ سفید

بال شرقی که جایگاه کارهای بانوان اول کاخ و کارکنان آنها، دفتر اجتماعی، دفتر نظامی و سایر عملیات بود، به دستور ترامپ سال گذشته تخریب شد تا یک سالن رقص در آنجا ساخته شود. جیل بادین نوشته مردم عکس‌هایی از تخریب برای او فرستادند و او به سختی می‌توانست به آنها نگاه کند.

او نوشت: «با یک بنای تاریخی و گنجینه تاریخی بزرگ مانند یک دلال افراطی در برنامه «برادران املاک» تلویزیون رفتار می‌شد» و افزود: آنچه من را رنج می‌داد تخریب نمادین تاریخ و ریشه‌کن کردن حافظه نهادی بود.

خشم از تشخیص سرطان پروستات شوهرش

یک سال قبل از ترک کاخ سفید، او متوجه شد که بایدن بارها و بارها نیمه شب بیدار می‌شود، بنابراین به پزشکان او اطلاع داد و گفته شد باید به یک متخصص اورولوژی مراجعه کند.

حدود چهار ماه پس از ترک سمت ریاست جمهوری، در ماه مه 2025، روشن شد بایدن به سرطان پروستات مرحله چهارم مبتلا شده و به استخوان‌هایش هم سرایت کرده است. بایدن به مدت پنج هفته و نیم تحت پرتودرمانی روزانه قرار گرفت و اکنون قرص‌های هورمونی مصرف می‌کند که می‌تواند باعث خستگی و بدخلقی او شود.

او نوشت: «اما ما نمی‌توانستیم در غم و اندوه بمانیم زیرا بلافاصله در حالت دفاعی قرار گرفتیم و متهم به پنهان کردن بیماری او شدیم.»

در حالی که کاخ سفید درمانگاه پزشکی دارد و روسای جمهور به بهترین مراقبت‌های پزشکی دسترسی دارند، او نوشت: شما رئیس جمهور را در پلاستیک حباب‌دار قرار می‌دهید و او در نهایت به سرطان پروستات مرحله چهارم مبتلا می‌شود؟ این منطقی نیست!

امتناع اولیه شوهرش از عفو پسرشان هانتر

کمی قبل از آن مناظره سرنوشت‌ساز، هانتر بایدن (پسر آنها) به دلیل سه اتهام جنایی مربوط به خرید یک تپانچه در سال ۲۰۱۸ محکوم شده بود و دادستان‌ها استدلال کردند که او در فرم خرید اجباری اسلحه به دروغ گفته که مواد مخدر مصرف نمی‌کند یا به آن اعتیاد ندارد.

خانواده از اینکه پرونده به دادگاه رفت، شگفت‌زده شدند و آن را انگیزه سیاسی دانستند.

در حالی که جو بایدن قول داده بود که اگر پسرش محکوم شود، او را عفو نخواهد کرد، بانوی اول سابق اوضاع را متفاوت دید. او نوشت: در نهایت، به نظر می‌رسید که با تلاش سخت برای بی‌طرف بودن، به این نتیجه رسیدیم که هانتر با بدترین سرنوشت قانونی ممکن روبرو خواهد شد. من فکر می‌کردم جو ممکن است زیاده‌روی کرده باشد تا نشان دهد که با خانواده‌اش با بی‌طرفی کامل رفتار می‌شود، اما در هفته‌های پایانی ریاست جمهوری، بایدن برای هانتر عفو صادر کرد و از حکم احتمالی زندان او و همچنین برای خواهر و برادرها و همسر خود، از ترس اینکه ممکن است هدف دولت ترامپ قرار گیرند، عفو صادر کرد.