به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، در ۱۲ فوریه ۲۰۲۳، نیروی هوایی آمریکا یک جت جنگنده F-16 را برای رهگیری یک شی کروی شکل که به نظر می‌رسید در حال حمله بر فراز دریاچه هورون است، به پرواز درآورد. طبق ویدئویی که ماه گذشته توسط وزارت جنگ به عنوان بخشی از پرونده بشقاب پرنده‌ها منتشر شد، گزارش شده است که این شی توسط یک موشک AIM-9 Sidewinder منهدم شد.

این ویدئوی ۴۵ ثانیه‌ای یک شی سیاه رنگ را نشان می‌دهد که رشته‌ای از آن آویزان است و فقط چند ثانیه قبل از انفجار در محدوده دید جت جنگنده قرار دارد.

تیم فیلیپس یکی از مسئولان سابق آمریکا به نیویورک پست گفت: یک فروند اف-۱۶ یک بالن را بر فراز دریاچه هورون سرنگون کرد. پس از رسوایی ناشی از بالون جاسوسی چین، وزارت جنگ آمریکا هر شی ناشناس و نامتعارفی را که با آن مواجه می‌شد، سرنگون می‌کرد. به گفته شان کرکپاتریک، رئیس سابق سازمان ردیابی ناهنجاری‌های وزارت جنگ آمریکا این شی خاص متعلق به یک گروه پیشاهنگی پسران بود.

مسئولان سابق سازمان ردیابی ناهنجاری‌های وزارت جنگ آمریکا تایید کرده‌اند که پنتاگون پس از تاخیر در پاسخ به بالن چینی، به شدت دستپاچه شده بود و دستور داشت به هر شی مشکوکی در آسمان شلیک کند به طوری که این بالن تفریحی با موشک نیم‌میلیون دلاری تکه‌تکه شد. نیویورک پست با اتکا به اسناد خارج‌شده از طبقه‌بندی فاش کرد که ارتش آمریکا در موارد مشابه دیگر نیز مهمات گران‌قیمت خود را هدر داده است؛ از جمله شلیک موشک ۴۳۹ هزار دلاری جنگنده اف-۲۲ به یک بالن تحقیقاتی ۱۲ دلاری!