به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی حیدری، فرمانده چک و خنثی فاتب، در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: دشمن به دلیل ماهیت اقدامات خود، از بمب‌های دو مرحله‌ای استفاده می‌کرد؛ به این صورت که ابتدا انفجار اولیه رخ می‌داد و سپس با تجمع مردم و نیروهای امدادی در محل، زمینه برای افزایش تلفات انسانی فراهم می‌شد.

وی افزود: نیروهای چک و خنثی با بررسی و شناسایی مکانیزم این بمب‌ها، دستورالعمل‌ها و زمان‌های مشخصی را برای ایمن‌سازی محل در نظر گرفته بودند. به گفته حیدری، در برخی موارد لازم بود مدتی به اصطلاح به بمب «تنفس» داده شود و پس از آن عملیات خنثی‌سازی آغاز شود.

فرمانده چک و خنثی فاتب درباره مدت زمان خنثی‌سازی بمب‌ها نیز گفت: زمان مورد نیاز برای این عملیات بسته به نوع مهمات، شرایط محل و پیچیدگی سازوکار آن متفاوت است و نمی‌توان زمان ثابتی برای آن تعیین کرد.

حیدری با اشاره به یکی از مأموریت‌های دشوار نیروهای چک و خنثی خاطرنشان کرد: در یکی از مناطق موسوم به منطقه برق، عملیات بسیار سخت و طاقت‌فرسایی انجام شد که نزدیک به سه روز به طول انجامید. در این مأموریت، نیروها با حفاری تا عمق حدود ۱۳ تا ۱۴ متر در زمین، موفق شدند بمب را استخراج و سپس خنثی کنند.