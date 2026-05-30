به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: شب گذشته مرگ مشکوک پسر جوانی در یکی از بیمارستان‌های جنوب تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد.

با اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی بیمارستان شدند و جسد مرد جوانی را مشاهده کردند که بر اثر اصابت یک ضربه چاقو جان باخته بود.

تحقیقات ابتدایی نشان داد مقتول ساعاتی قبل در محله مولوی تهران - خیابان تختی قربانی یک درگیری خونین شده است. به همین دلیل کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل وقوع جنایت شدند و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.

بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که مقتول با مرد جوان دیگری بر سر مسائل پیش‌پاافتاده و همچنین حضور مداوم وی مقابل خانه‌اش اختلاف داشته است. طبق تحقیقات، مقتول بارها به این فرد به دلیل پاتوق کردن مقابل منزلش اعتراض کرده بود و همین موضوع باعث وقوع چندین درگیری میان آنها شده بود تا اینکه آخرین مشاجره به جنایتی مرگبار ختم شد و متهم با وارد کردن ضربه چاقو، مرد جوان را به قتل رساند و از محل گریخت.

پس از به دست آمدن این سرنخ‌ها، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرد. با این حال، تحقیقات کارآگاهان برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده ادامه دارد جسد مقتول برای انجام معاینات دقیق‌تر به سالن تشریح پزشکی قانونی منتقل شد و متهم نیز برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.