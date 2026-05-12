به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه استان فارس در اطلاعیه از وقوع انفجار کنترل شده در جهرم خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان محترم شهرستان جهرم میرسد، تعدادی بمب عملنکرده، فردا صبح با حضور تیمهای تخصصی چک و خنثی، بهصورت کنترلشده در حوالی شهرک محمدآباد جهرم منهدم خواهد شد.
این عملیات با هدف تأمین ایمنی منطقه و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ انجام میشود.
از شهروندان گرامی درخواست میشود در صورت شنیدن صدای انفجار در این محدوده، آرامش خود را حفظ کرده و از نزدیک شدن به محل عملیات جداً خودداری کنند.
